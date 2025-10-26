El Hércules se hunde bajo la lluvia de Sevilla (2-0)

El Hércules visitaba Sevilla para su tercer partido en una semana frente a un filial herido. Torrecilla sacaba a estos 11 hombres al Jesús Navas: Carlos Abad, Galvañ, Sotillos, Rentero, Javi Jiménez, Colomina, Mangada, Ropero, Aranda, De Palmas y Fran Sol.

La primera parte ha estado marcada en su totalidad por una fuerte lluvia que ha azotado el campo, quedando totalmente encharcado, por lo que ninguno de los dos equipos ha podido sacar a relucir su juego ni materializar ocasiones.

Poco después de empezar la segunda parte, un desafortunado penalti de Ben Hamed ha concedido al Sevilla Atlético la oportunidad de adelantarse en el marcador, y Collado no ha perdonado. Con los cambios el Hércules ha tratado de despertar pero, salvo una aislada ocasión de Slavy, no han conseguido agitar el avispero y ha recibido el segundo gol estando ya totalmente volcado.

El Hércules pierde así la racha de 2 victorias consecutivas frente al colista y se deja en Sevilla unos puntos muy importantes. La semana que viene visita Antequera en una salida muy complicada. Toca seguir y remar.