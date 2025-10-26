Primera RFEF | Jornada 9
El Hércules se hunde bajo la lluvia de Sevilla (2-0)
Derrota de los blanquiazules frente al colista en un partido marcado por las condiciones meteorológicas y un desafortunado penalti de Ben Hamed
El Hércules visitaba Sevilla para su tercer partido en una semana frente a un filial herido. Torrecilla sacaba a estos 11 hombres al Jesús Navas: Carlos Abad, Galvañ, Sotillos, Rentero, Javi Jiménez, Colomina, Mangada, Ropero, Aranda, De Palmas y Fran Sol.
La primera parte ha estado marcada en su totalidad por una fuerte lluvia que ha azotado el campo, quedando totalmente encharcado, por lo que ninguno de los dos equipos ha podido sacar a relucir su juego ni materializar ocasiones.
Poco después de empezar la segunda parte, un desafortunado penalti de Ben Hamed ha concedido al Sevilla Atlético la oportunidad de adelantarse en el marcador, y Collado no ha perdonado. Con los cambios el Hércules ha tratado de despertar pero, salvo una aislada ocasión de Slavy, no han conseguido agitar el avispero y ha recibido el segundo gol estando ya totalmente volcado.
El Hércules pierde así la racha de 2 victorias consecutivas frente al colista y se deja en Sevilla unos puntos muy importantes. La semana que viene visita Antequera en una salida muy complicada. Toca seguir y remar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un autónomo, preocupado por su futura pensión: paga 400 euros de cuota y cuando se jubile cobrará 1.000 euros al mes
- Las obras que puedes hacer en casa sin pedir permiso y que tus vecinos están obligados a pagar
- El SEPE busca profesionales para un sector de toda la vida: hasta 30.000 euros, contrato indefinido y sin experiencia
- El 'nuevo' paseo de la playa de San Juan de Alicante: 130 palmeras más, un carril bici prolongado y alumbrado renovado
- De Eurovisión y Juego de Tronos a servir de inspiración a los alumnos del instituto de Carrús
- ¿Por qué huele a vómito?': esta es la queja que circula en Elche en el arranque del fin de semana
- Tres detenidos en San Isidro por contrabando de 12 toneladas de gases de efecto invernadero
- Elche revive su espíritu medieval entre nómadas, gaitas y sueños cervantinos