Rubén Torrecilla, técnico del Hércules: "Tenemos que dar un paso al frente fuera de casa"

Sigue sin levantar cabeza el Hércules lejos del Rico Pérez. Ya son cuatro derrotas en cuatro partidos como visitante y frente a ello, Rubén Torrecilla no ha podido esconder su cabreo. "Ha sido un partido difícil para los dos equipos por la lluvia y había muchos charcos. El partido estaba igualado, pero el penalti hace que todo cambie de rumbo completamente. Me cabrea mucho porque se nos va el partido en dos errores", opinaba el técnico.

Rubén Torrecilla observa el partido desde su área técnica. / LOF

"El segundo gol es una volea del portero en la que nos ganan la espalda de manera increíble. Me cabrea muchísimo y estoy muy enfadado, veníamos de dos victorias importantes en casa", añadía.

Sobre si teme por su puesto como entrenador del Hércules, Torrecilla ha indicado que está "muy tranquilo". Ha destacado que la dinámica se cambió en los dos últimos partidos en casa y no ha querido pasar por alto las lesiones.

"Estamos pagando un peaje de jugadores lesionados increíble. Hoy se nos han caído Roger por una luxación del hombro, Sotillos por una rotura de fibras y también estamos mirando la rótula de Unai Ropero, que podría tener una subluxación. Esto se suma a Soldevila, Nico, Richie, Nacho… Hay que seguir con los que tenemos y pelear. Tenemos que dar un paso al frente fuera de casa", pensaba.

Torrecilla indicaba que, para él, el encuentro estaba igualado. "No había ocasiones por como estaba el campo y el penalti les ha metido en el partido. A partir de ahí, lo han aprovechado y han hecho el gol. Luego se ha convertido en un partido loco de ida y vuelta para ambos. El segundo gol viene de un saque de puerta en el que nos ganan la espalda. ¿Puede ser abultado el resultado? Sí, ha habido pocas ocasiones y el campo no permitía jugar por abajo. Ellos han aprovechado el error nuestro del penalti y han terminado llevándoselo de manera clara".

"El que gana siempre es justo vencedor. Han aprovechado las oportunidades y lo han llevado a cabo. Estoy encantado con que la afición venga siempre a apoyarnos y más hoy en un viaje tan largo. Muchos mañana trabajan y llegarán tarde a casa. Solo podemos darle las gracias y decir que seguiremos peleando ante las circunstancias. Esperemos que la semana que viene ante el Antequera fuera de casa podamos dar una alegría", sentenciaba Rubén Torrecilla.