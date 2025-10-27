La crisis de identidad digital del Hércules CF en Bet365: lo confunden con un club salvadoreño

La realidad siempre supera a la ficción, pero en este caso la supera con una pobre cuota 1.01. La principal casa de apuestas del mundo, Bet365, tanto por volumen de usuarios como por ingresos, ha decidido que el Hércules CF de Alicante no existe. O, mejor dicho, que existe, pero… en El Salvador. En la clasificación del grupo 2 de Primera Federación aparece un misterioso "CD Hércules", nombre que no corresponde al centenario club del Rico Pérez, sino a un histórico conjunto salvadoreño que fue refundado el pasado 9 de mayo.

Hasta aquí podría parecer un simple despiste, pero el enredo alcanza niveles dignos de una tragicomedia futbolera. El CD Hércules salvadoreño milita en la Liga Mayor de Fútbol de su país y, para rematar la jugada, Bet365 le ha adjudicado el uniforme blanquiazul del Hércules CF alicantino. Sí, esos mismos colores que han visto pasar por el Rico Pérez a jugadores como Kempes, Tote o Trezeguet. El Hércules de Alicante se rompe el alma por volver al fútbol profesional, mientras su alter ego centroamericano luce sus rayas azules y blancas en la app de apuestas (cuando su primera equipación es negra) y ocupa la novena posición de su campeonato.

La confusión no acaba ahí. Al parecer, alguien en Bet365 debió pensar: "Bueno, si El Salvador tiene una bandera blanquiazul, el equipo también". Y zas, mezcla completada. Solo faltaría que los goles de uno contaran para las apuestas del otro. Si el próximo fin de semana el Hércules de Alicante gana 0-3 en Antequera (ojalá...) y un apostante salvadoreño cobra por la victoria a domicilio de su club negro sobre el Cacahuatique, tendremos la primera fusión deportiva intercontinental sin notario de por medio.

La situación ha provocado sorpresa, risa y algo de resignación entre los aficionados alicantinos, que ya están acostumbrados a que el club sufra todo tipo de infortunios: descensos, gestiones milagrosas y ahora incluso una crisis de identidad digital. Porque una cosa es no saber si el Hércules subirá se mantendrá este año, y otra muy distinta es no saber ni en qué continente juega.

Enrique Ortiz firma la refundación del CD Hércules

Mientras tanto, el Hércules CF de Alicante sigue jugando en el Rico Pérez y compitiendo en la Primera RFEF, con su escudo intacto y su camiseta blanquiazul (la auténtica). Al otro lado del océano, el CD Hércules salvadoreño también disputa su liga, vestido de negro y ajeno (o no) al despropósito.

Por si la causalidad fuera poca, miren la firma de la noticia que daba cuenta de la refundación del club salvadoreño: Enrique Ortiz. Sí, un alter ego del máximo accionista del equipo alicantino.

Enrique Ortiz firma la noticia de la refundación del 11 Deportivo FC como CD Hércules / TSCAHORA.COM

Anécdotas al margen, si Bet365 no corrige pronto el error, quizá alguien en El Salvador empiece a apostar al Hércules "de España" pensando que es el suyo. O al contrario. Y conociendo la suerte del conjunto alicantino, lo más probable es que pierdan los dos… pero con mucha dignidad y, cómo no, en cuotas muy competitivas.