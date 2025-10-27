El Hércules pierde todos sus partidos como visitante... ¡28 años después!

El desastre va camino de perpetuarse. Dejó de ser una excepción hace meses y ha pasado a convertirse en una enfermedad crónica. El Hércules volvió a perder este domingo lejos de Alicante. Lo hizo en el estadio Jesús Navas, después de un aguacero colosal, frente al filial del Sevilla, el peor local del grupo hasta la visita del equipo de Rubén Torrecilla.

Con ese nuevo tropiezo ya son cuatro. Tantos como salidas en lo que va de campaña. Hay que remontarse muy atrás para descubrir un precedente idéntico. Los alicantinos no encadenaban cuatro derrotas fuera del Rico Pérez en el inicio de un curso desde hace casi tres décadas, exactamente desde hace 28 años, en la temporada 1997-1998, cuando aún competía en Segunda División.

Las mejores imágenes del Sevilla Atlético-Hércules / LOF

Entonces, el Hércules, recién descendido de Primera y dirigido por Quique Hernández, ahora director deportivo del Intercity en su segunda etapa con el club de negro, perdió de forma sucesiva con el Villarreal (2-1), el Albacete (1-0), Las Palmas (3-2) y el Ourense (2-0).

Esa última derrota en suelo gallego precipitó la destitución del técnico valenciano, quien años después regresó al banquillo herculano y llegó, incluso, a ser presidente de la entidad en dos etapas diferentes. Esta campaña, la 2025-2026, el Hércules ha vuelto a no sumar ni un solo punto en sus cuatro primeras salidas, las realizadas a Ibiza (2-1), Cartagena B (2-1), Teruel (2-1) y Sevilla (2-0). Ocho goles encajados y únicamente tres marcados, el peor balance de los 20 clubes que componen el grupo 2 de Primera RFEF.

¿Objetivo la permanencia?

Desde aquella campaña 1997-98, en la que el equipo consiguió la permanencia sin apuros, el conjunto blanquiazul nunca había protagonizado una puesta en escena en la liga tan desastrosa a domicilio. En casi tres décadas, siempre había conseguido puntuar en alguno de sus primeros cuatro desplazamientos... hasta ahora, que ha convertido sus viajes en vía crucis.

Clasificación del grupo 2 de Primera RFEF teniendo en cuenta solo los resultados como visitante. / RFEF

Ni siquiera en los años que finalizaron con descensos a Segunda División o a categorías inferiores, ni tampoco en otras temporadas resueltas de forma discreta, sin grandes resultados, en Segunda B o en Segunda Federación, el Hércules había dejado a cero su casillero de puntos como visitante a estas alturas del campeonato, así que la preocupación debería ser notable.

La mala racha como forastero se prolonga desde el pasado curso, cuando el equipo cerró la Liga con otras cuatro derrotas consecutivas fuera de casa. 233 días suman los alicantinos sin volver a casa con los tres puntos en la bodega del autocar. El conjunto que sigue entrenando Rubén Torrecilla ha enlazado nueve partidos sin victorias como visitante, con ocho derrotas seguidas. Para asistir a su último triunfo hay que remontarse a principios de marzo, cuando logró superar al Alcoyano en El Collao (1-2) en el derbi provincial. Desde entonces... la nada.