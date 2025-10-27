Roger Colomina, dos meses de baja en el Hércules

La semana de tres partidos se cierra con una nueva derrota a domicilio, la cuarta en cuatro salidas, y un incremento sustancial en la lista de bajas. La más grave, la de Roger Colomina, que deberá pasar por el quirófano este jueves para someterse a una operación en el hombro izquierdo. El jugador padece una luxación acromioclavicular que le obligará estar fuera de la competición cerca de dos meses entre el tiempo de recuperación y el de readaptación al trabajo con el grupo... si todo cicatriza bien.

El doctor David González será el encargado de intervenir al balear en Hospitales IMED. Después, su evolución quedará bajo la supervisión del equipo médico del especialista Pablo Martínez, de KLINIK PM, centro sanitario con el que el Hércules tiene concertado su seguro privado. La pequeña fractura exige cirugía reparatoria, lo que estira el plazo de restablecimiento, aunque aumenta las garantías de que la lesión no se reproduzca.

El futbolista catalán no tiene aún muy claro cómo se produjo el daño, ni el momento exacto, pero fue después de una carrera cuerpo a cuerpo con su defensor que notó el dolor que le obligó a pedir el cambio sin que mediara una contusión fuerte ni una caída, que suelen ser los detonantes de este tipo de patologías por la que ya han pasado, entre otros, Jeremy de León.

Colomina se ve obligado a parar. Lo hace después de un inicio titubeante en el que no ha terminado de ganarse la titularidad, pero solo unos días después de haberse estrenado como goleador esta temporada. Suyo fue el 3-0 con el que los alicantinos doblegaron al ahora líder del grupo 2, el Atlético de Madrid B, el miércoles pasado, en el Rico Pérez.

Nueve bajas... o al menos dudas

La del mediocentro barcelonés no es la única ausencia forzosa del bloque de Torrecilla. Se une a las de Richie Dapaah (rotura del tendón rotuliano), Nico Espinosa (tobillo), Nacho Monsalve (rodilla), Samu Vázquez (isquiotibial), Sotillos (microrrotura), Oriol Soldevila (ligamento cruzado anterior), Carlos Rojas (cuádriceps) y Unai Ropero (subluxación de la rótula). En total, nueve afectados que tienen que dar un paso al lado por culpa de las lesiones.

De todos ellos, solo tres albergan alguna opción de poder estar disponibles para el entrenador este domingo en Antequera, donde los blanquiazules volverán a protagonizar un nuevo encuentro lejos de Alicante, donde aún no han sumado ningún punto en las nueve primeras fechas de competición.

Nacho Monsalve, durante una sesión de trabajo individual en el gimnasio del Rico Pérez, en Alicante. / Álvaro Egea / HCF

Nacho Monsalve parece recuperado de la inflamación recurrente de uno de los cartílagos de la rodilla tras someterse a un tratamiento con plasma a base de inyecciones de células madre generadas por él mismo para reponer el tejido y endurecerlo. El central podría disponer de algunos minutos si fuera necesario, aunque lo normal es que, si no ocurre nada malo de aquí hasta el día del partido, Rentero y Bolo formen tándem en el once inicial, con el exdefensor del Eldense y Rubén Cantero, suplentes.

Pugna en el lateral derecho

También se confía en que Samu Vázquez vuelva a poder competir por un puesto en la formación titular con Galvañ, que firmó un partido gris junto al resto de sus compañeros en el estadio Jesús Navas de Sevilla. En esta misma situación se encuentra Carlos Rojas. Su minúscula rotura fibrilar en el cuádriceps le privó de viajar al campo del filial hispalense, pero todo apunta a que podrá sentarse en el banquillo en Antequera para ser utilizado en la segunda parte si fuera necesario.

La plantilla, que este lunes ha dispuesto de una jornada de descanso tras protagonizar tres encuentros en nueve días, regresa este martes al trabajo. Lo hará en Fontcalent mientras se completa la resiembra del José Rico Pérez aprovechando las dos fechas seguidas que los blanquiazules afrontan en este momento del calendario.