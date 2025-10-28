El Hércules vive de espaldas a los pésimos resultados de Torrecilla

Los malabarismos para mantener la confianza en Rubén Torrecilla no cesan. Sin embargo, los números son cada vez más crueles con el resultado del trabajo del todavía preparador blanquiazul, que no ha conseguido dotar a su equipo de un armazón futbolístico que le permita competir de acuerdo a la alta exigencia que asegura tener la entidad del Rico Pérez. El salto de categoría, la tercera nacional, se le ha atragantado al técnico extremeño y está complicando sobremanera la obtención del objetivo con el que arrancó su tercera campaña al frente del proyecto: el ascenso a Segunda División.

Más allá de si el juego desplegado por el Hércules es más o menos vistoso, una realidad lacerante le está desangrando por encima de todos, y con mucha diferencia: los compromisos fuera de casa. Hasta el momento, los alicantinos, en la nueva división ideada en su día por el defenestrado (y condenado) Luis Rubiales para ser la bandera de la Real Federación Española de Fútbol (sacrificando en el camino la Segunda B), el Hércules ha disputado 23 encuentros a domicilio. Pues bien, 16 de ellos los ha saldado con derrota.

Rubén Torrecilla y su ayudante Iván Moya, en el banquillo del José Rico Pérez. / Rafa Arjones

Eso significa, que el primer equipo de la SAD propiedad de la familia Ortiz no ha sumado ni un solo punto en el 70% de los compromisos que ha protagonizado lejos de Alicante en la Primera Federación. Una estadística luctuosa que no solo no se sostiene a nivel productivo, sino que es inasumible si lo que se pretende de verdad es estar en pelea por el ascenso y no en la de sellar la permanencia.

No es casual... es tendencia

La inercia se mantiene. Es sostenible en el tiempo. Casi una tendencia. La campaña anterior, como debutante, el hábito de perder podía refugiarse en la herencia recibida, en el tiempo penando por el fútbol de esparto. La sorpresa por el ascenso fue tan grande, que el regusto dulce duró más de la cuenta, a todos los niveles.

El Hércules se plantó en Primera RFEF después de haber obtenido un hito insospechado en un final de campeonato seguramente irrepetible, no solo por el mérito blanquiazul sino, sobre todo, por el desastre del Badalona Futur, que firmó un desplome brutal. Insólito. A falta de siete jornadas para el desenlace, el equipo que tutelaba entonces el exdirectivo el Barça Toni Freixa, aventajaba en 11 puntos a los alicantinos. Pues bien, desde ese momento, los catalanes perdieron 5 de sus últimas siete citas ligueras, solo sumaron 4 puntos de 21 y acabaron terceros, por detrás del Lleida.

Por contra, los alicantinos, con seis triunfos consecutivos y un empate, le dieron la vuelta a un destino que parecía escrito cuando De la Nava salvó la cabeza de su entrenador con un cabezazo en el 87 frente al Terrassa en mitad de un incendio descontrolado en la grada pidiendo unánime la cabeza de cualquiera con mando en plaza. Después de seis semanas sin ganar, protagonizó algo tan inimaginable, que se dio por bueno el planchazo en el estreno de la tercera categoría, la de nuevo cuño.

Pero ese tiempo queda ya muy atrás y los números gritan, reclaman atención inmediata. No se ha producido cambio con respecto al curso de debut. Es más, se han perdido los cuatro primeros desplazamientos, algo que no sucedía desde hace casi tres décadas. O se interviene, o se asume que el fútbol profesional no es una prioridad... ni una necesidad histórica. Las dos cosas a la vez no se sostienen.

Carlos Abad regresa cabizbajo al vestuario después de un mal resultado del Hércules. / Rafa Arjones

De 69 puntos puestos en liza en sus viajes, el Hércules de Torrecilla solo ha conseguido 13. O lo que es lo mismo, ha perdido el 80% de los puntos lejos de Alicante. Aceptarlo como normal es tan temerario como indefendible.