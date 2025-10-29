La cantera se abre paso entre las bajas del Hércules

El Hércules acumula nueve bajas en una plantilla de veinticinco futbolistas y a Rubén Torrecilla se le va haciendo corto el banquillo en el primer equipo. El número de jugadores en el dique seco ha ido en aumento con el pasar de las jornadas y si ya fue necesario darle la titularidad a Jorge Galvañ o Rafa de Palmas, dos canteranos que llevan tiempo, incluso temporadas en la dinámica del primer plantel, ahora se abren las puertas también para que jugadores del Hércules B engrosen las próximas convocatorias de Torrecilla.

Ya en el último partido, contra el Sevilla Atlético, el banquillo tenía solo siete jugadores de campo. Ahora, con las bajas de Roger Colomina y Unai Ropero, la cifra se reduciría aún más. El propio club ya ha dado una pequeña declaración de intenciones publicando en sus redes sociales el entrenamiento de Sergio Gutierrez "Guti", goleador del Hércules B con tres tantos, y de Manuel Tutú, extremo desequilibrante, con la primera plantilla.

Estrellas del filial

No es novedad que estos jugadores participen en sesiones a las órdenes de Torrecilla, pero sí es llamativo que se les publique en las redes sociales del primer equipo. Guti es el más conocido entre la afición, tanto por su rol destacado en el "B" como porque ya ha tenido alguna actuación con el primer equipo, las más recientes este curso en pretemporada, con gol contra el Elche en el amistoso celebrado en el Rico Pérez.

Torrecilla fue preguntado hace dos semanas por Guti, quien venía de marcar el tanto ganador en la visita del Hércules B al Jove Español, a lo que el entrenador respondió que "Guti es uno más" del grupo, y aunque apostilló que considera que al joven atacante le falta ganar físico para la categoría, le trasladó que "la oportunidad llega".

Tutú, por su parte, fue importante el año pasado en el ascenso del filial y esta campaña lo sigue siendo con continuas titularidades. Es extremo, con talento natural para el desborde y capacidad para jugar por cualquiera de las dos bandas, aunque brilla más por la derecha. Como tantos otros jugadores de sus aptitudes y juventud, suele sucederle que intercala partidos de sobresaliente con otros de menos lucidez.

Fuera de los publicitados, otro jugador que también tiene experiencia con el primer equipo es Abdoulie Bojang, quien también tuvo minutos en pretemporada pero que luego ha sido desplazado en el equipo de Roberto Campillo, donde es suplente habitual.

Posibles regresos y oportunidades

De las nueve bajas herculanas, hay tres jugadores que aguardan la posibilidad de tener algunos minutos si sus respectivas lesiones evolucionan positivamente de aquí al domingo. Son Nacho Monsalve y Samu Vázquez, en la línea defesiva, y Carlos Rojas, en la parte ofensiva del equipo. En todo caso, es difícil que lleguen a disputar la titularidad en esta jornada.

Por otra parte, un área del campo que va particularmente justa de efectivos es el mediocampo. Mangada y un cuestionado Ben Hamed apuntan a compartir titularidad si Torrecilla se decanta de nuevo por el doble pivote que ha utilizado en los últimos tres partidos, dejando tan solo en el banquillo como recambio a Vique Gomes, joven futbolista que apenas ha tenido los minutos finales en la derrota de Teruel, sin poder sacarles ningún brillo.

Gomes podría sumar otros minutos en el campo en esta coyuntura, a no ser que el entrenador prefiera mantener durante los 90 minutos los dos mediocampistas titulares. La otra demarcación afectada es la línea de ataque, a día de hoy sin Nico Espinosa, Richie Dapaah, Oriol Soldevila, Carlos Rojas ni Unai Ropero. Además de los puntas Fran Sol y Slavy, el único titular disponible es Antonio Aranda, a quien previsiblemente deberán acompañar otros dos jugadores. Es ahí donde se abre, de aquí al entrenamiento del sábado, el proceso de selección en el cual Rubén Torrecilla deberá decidirse entre De Palmas, su preferencia en los últimos dos partidos, Jeremy, y la opción del debut, probablemente desde el banquillo, de Guti y Tutú.