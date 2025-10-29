Oriol Soldevila supera su intervención en la rodilla con el cirujano de oro del Real Madrid

El primer paso del tratamiento de Oriol Soldevila se ha completado con éxito. El futbolista del Hércules ha sido intervenido quirúrgicamente de su rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda este miércoles por el doctor Manuel Leyes, artífice detrás de la recuperación de grandes estrellas del Real Madrid que han sufrido esta misma lesión como Éder Militao o Thibaut Courtois.

El propio mediocampista herculano compartió una imagen en sus redes sociales para transmitir a la afición que todo había salido bien tras la operación, con el mensaje "Día 0. Más preparado que nunca. Sempre forts". En la foto, se le ve a Soldevila con la rodilla vendada e inmovilizada, en el postoperatorio en la clínica Olympia de Madrid.

Soldevila sufrió la lesión cuando su rival Facundo Viveros cayó accidentalmente sobre su rodilla al final partido contra el Villarreal B, justo el encuentro en el que el futbolista catalán pudo recuperar su mejor versión después de un inicio de temporada que se le estaba resistiendo.

Larga recuperación

Desde un primer momento se vaticinaba lo peor, la rotura de ligamento cruzado anterior, una lesión cuya recuperación completa puede extenderse hasta los doce meses y que de ninguna forma puede ser menor al medio año, por lo que Soldevila se perderá lo que resta de campaña.

El diagnóstico, efectuado la semana pasada en Alicante, corrió a cargo del doctor Pablo Martínez, director de KLINIK PM, cuyo equipo médico también supervisará la recuperación del goleador blanquiazul.