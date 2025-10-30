Las dudas del Hércules se cruzan con la buena tendencia del Antequera

El Hércules afronta un segundo partido consecutivo fuera de casa, territorio comanche para un equipo que va sumando jornadas a su racha sin ganar a domicilio, que de romperse este domingo, habrá alcanzado los 238 días. Tendrá que hacerlo en El Maulí, el estadio del Antequera (16:00 h), donde el historial blanquiazul es de apenas un partido.

Ambos conjuntos se vieron las caras por primera vez en la pasada campaña, y los dos encuentros son una buena muestra de la realidad del equipo alicantino desde el ascenso a Primera RFEF: una victoria al último minuto con gol de Soldevila en el Rico Pérez y un loco partido en la ciudad malagueña en el que la defensa blanquiazul concedió tres goles en 22 minutos, para luego intentar una remontada que tuvo que resignarse a un 4-3.

Un Antequera nuevo

En este regreso a El Maulí, seis meses después, el equipo local se planta tras haber vivido una renovación casi completa de su plantilla en el verano, con dieciséis futbolistas nuevos y relevo en el banquillo con la llegada de Abel Gómez, con la tarea de hacerlo igual o mejor que su antecesor Javi Medina, que llevó al equipo al play-off.

En el arranque de temporada las victorias se le habían resistido al Antequera, que sumaba cuatro empates y dos derrotas hasta la jornada seis. A partir de ella ha sumado dos victorias y un empate, con 7 goles anotados en tres partidos. Por tanto, el conjunto malagueño recibe al Hércules en su momento más dulce de lo que va de temporada y con ganas de seguir sumando ante el peor equipo visitante del grupo.

Los de Torrecilla regresan a El Maulí con las mismas sombras y menos recursos que en aquel 4-3 de abril

Los blanquiazules, por su parte, llegan a su segundo partido de la historia en el campo del Antequera con dudas parecidas a los que sufría aquel domingo de abril y problemas aún peores que los de entonces. Es verdad que, al igual que el conjunto local, el equipo de Rubén Torrecilla ha conseguido ganar dos veces en las últimas tres jornadas, pero la derrota en Sevilla, por las formas y el fondo, han consolidado la realidad: los partidos a domicilio siguen siendo la deuda pendiente del Hércules.

En este curso el equipo no ha puntuado y ha concedido ocho goles en cuatro encuentros fuera de casa. Se sigue viendo una actitud timorata sobre el césped y falta de convencimiento de la plantilla sobre el plan de partido. Un equipo que vence 3-0 en casa al líder cae a los días ante el colista dando una imagen de total impotencia, y la imagen se repite meses y meses, nadie sabe hasta cuándo.

El Hércules, más débil que la última vez

Pero además, esta vez el Hércules no tiene disponible a Soldevila, autor de dos de los goles que hicieron soñar con la remontada hace seis meses en El Maulí y del de la victoria hace un año en Alicante. Su lesión, de larga recuperación, se suma a otras ocho en lo que se podría considerar una plaga sobre la salud de la plantilla blanquiazul que seguramente llevará a Rubén Torrecilla a llevar canteranos en su convocatoria para este domingo.

Tampoco está en plantilla Javi Moreno, quien anotó el otro tanto y a quien todavía se le echa de menos entre la afición del Rico Pérez. Justamente uno de los futbolistas en los que la entidad blanquiazul pensó para cubrir la vacante de Moreno, Nico Njalla, ha acabado militando como cedido en las filas del Antequera y ya ha anotado dos goles, el último de ellos este pasado domingo.

La única ventaja con la que cuenta el Hércules es el partido de copa que este mismo jueves enfrenta al Antequera con el Real Murcia, y que da al equipo andaluz un espacio de menos de 72 horas para el descanso y la preparación del partido del domingo.

Con estas cartas sobre la mesa, a Torrecilla se le planta el reto de no repetir los errores de hace medio año, no muy diferentes a los de este mismo curso. La solidez defensiva, no conceder goles en errores clamorosos como los ocurridos en Sevilla, Ibiza o Cartagena, es el primer paso para plantearse cualquier opción.