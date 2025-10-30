El VAR cambia para el Hércules y el Eldense a partir de esta jornada

A cada gol, una revisión de oficio del árbitro. Así venía funcionando en estas primeras nueve jornadas el Football Video Support (FVS), como se denomina el sistema de videoarbitraje implantado esta temporada en Primera RFEF. A partir de esta décima jornada las reglas cambian y el colegiado principal no acudirá a la pantalla tras cada tanto.

Desde este mismo fin de semana, en el que el Hércules visita al Antequera y el Eldense recibe al Algeciras, será el cuarto árbitro quien revise, de oficio, todos los goles. De ser clara la interpretación los tantos subirán al marcador, y solo en caso de dudas o de que el cuarto árbitro considere que deba cambiarse la decisión, este llamará al árbitro principal para que acuda a ver la pantalla.

Así es como estaba planteado

Según explican fuentes de la Real Federación Española de Fútbol este es el funcionamiento que originalmente estaba planteado con la implementación del VAR en la categoría, solo que en las primeras jornadas se decidió que el árbitro principal revisara los goles para dar una mayor seguridad en la fase inicial del sistema.

Sin embargo, más que certidumbre, la demora en reanudar el juego que producía la revisión de oficio del colegiado principal tras cada gol levantó críticas entre entrenadores y aficionados.

Condiciones de la norma

Por otra parte, el resto de la normativa sobre el uso del VAR en Primera RFEF continúa como hasta ahora: los entrenadores tendrán dos tarjetas para solicitar revisiones al cuarto árbitro, y deberán entregarlas antes de que se reanude el juego tras la acción en cuestión.

En el caso de que la decisión sea corregida, el club implicado recupera la solicitud. Al igual que el videoarbitraje de otras categorías, el FVS puede rearbitrar jugadas que acaben en goles, penaltis y expulsiones directas, así como situaciones en las que se produzca confusión de identidad en amonestaciones o expulsiones