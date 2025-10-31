El Hércules decidirá en los próximos días si se queda con Mehdi Puch

La dirección deportiva del Hércules sondea lo que queda en el mercado de futbolistas en busca de oportunidades que, ante la plaga de lesiones que padece el primer equipo, se pueden convertir en inesperadas soluciones para reforzar un vestuario bajo mínimos. Esta semana ha aterrizado en Alicante Mehdi Puch, pivote argelino de 21 años procedente del Ajaccio, club de segunda categoría francesa que ha descendido hasta la sexta por motivos administrativos.

Es por ello que Puch ha quedado sin equipo y su destino podría acabar siendo el Hércules, donde ya ha estado entrenando con el grupo de Rubén Torrecilla, en periodo de prueba hasta que el club tome la decisión final sobre su incorporación. El técnico blanquiazul ha hablado en términos positivos sobre el futbolista. "Me está gustando lo que veo hasta el momento", ha asegurado para luego decir que "vamos a seguir probándolo este sábado y la semana que viene tomaremos decisiones seguro".

De buenas a primeras, Mehdi Puch aparente ser una buena oportunidad repescada en el mercado internacional. Como ha dicho Torrecilla, "el chaval viene de una competición buena y con un nivel más que aceptable. Aparte es sub-23, le queda este año y el año que viene, con lo cual es futuro para el club".

Perfil del jugador

Mehdi Puch ha desarrollado su breve carrera en las filas del Ajaccio, club que este verano fue descendido al fútbol regional por su difícil situación financiera. En la pasada campaña tuvo 24 apariciones en la Ligue 2, categoría de plata de Francia. El futbolista, además, fue llamado en 2022 para la selección sub-18 de Argelia.

Su posición es la de mediocentro, en el Hércules actualmente desempeñada por Carlos Mangada, sin ningún fondo de vestuario. De sus compañeros en la medular, Mangada es el único que ha desarrollado virtudes defensivas. En cuanto a los demás, Roger Colomina se encuentra lesionado, Ben Hamed tiene un perfil más ofensivo y Vique Gomes, el refuerzo traído desde Tercera Federación al final del mercado de fichajes, no acaba de convencer.