Torrecilla: "El Hércules tiene que minimizar los errores que cuestan partidos fuera de casa"

El Hércules no ha podido recuperar en condiciones a ningún jugador lesionado de cara al partido de este domingo (16:00 h) contra el Antequera, en el que el conjunto alicantino intentará, aunque sea, puntuar por primera vez fuera de casa en esta temporada.

El entrenador blanquiazul, Rubén Torrecilla, fija este objetivo y plantea que, al menos empatando de visitante, el equipo hubiese estado en posiciones de play-off: "Sacando cuatro empates como el Cartagena, que podríamos haberlos sacado perfectamente, no hace falta ganar, pues son los puntos que faltan para estar en el play-off como están ellos, ni más ni menos".

Aunque de todos modos será difícil armar el equipo en El Maulí, así sea para empatar, por las nueve bajas que no remiten. Además de las bajas de larga duración de Soldevila, Colomina, Richie y Nico, tanto Sotillos como Unai Ropero están descartados, mientras que Samu Vázquez y Nacho Monsalve, al igual que Carlos Rojas, podrán ir convocados, más por necesidad que por convicción, pues todavía no han completado una semana de entrenamientos tras su lesión.

Convocatoria en mínimos

Ante este cuadro, Torrecilla espera a última hora para definir el esquema con el que saldrá el domingo, aunque asegura que "ahora mismo el dibujo es lo de menos" y prefiere centrarse en "poner el equipo más compensado y luego pensando también que en los minutos 70-75 hay cambios obligatorios que se tienen que hacer" por el nivel de cansancio, por lo que espera contar con "cuatro o cinco" sustituciones en las que los canteranos podrán tener protagonismo.

En contrapartida, el Antequera viene de jugar la noche de este jueves un partido que llegó hasta el minuto 120 contra el Real Murcia en Copa del Rey, "un hándicap en contra" como el que Torrecilla considera que padeció el Hércules contra el Sevilla Atlético.

Un rival "vertical y dominador"

Sobre el rival, Torrecilla analiza un equipo "con una filosofía de juego clara" que "intenta ser dominador con balón y que, al final, en su campo quieren dominar, quieren ser verticales". "Ellos tienen una plantilla preparada para estar arriba entre los que van a disputar los play-offs de ascenso, pero están a un punto de nosotros en la clasificación, con lo cual tenemos que ir con la mentalidad de sacar puntos de ahí", ha sentenciado el técnico herculano.

Para ello el técnico pone énfasis en ser "un equipo compacto fuera de casa" y ha asegurado que ha trabajado toda la semana en este aspecto, así como en "intentar minimizar los errores que nos están costando los partidos fuera de casa". Torrecilla ha declarado, por tanto, que la derrota en Sevilla se produce también por errores luego haber empezado bien, antes de que el diluvio descontrolase totalmente el juego.

Errores, condiciones atmosféricas, goles encajados por la escuadra... Torrecilla ha lamentado que "fuera, por circunstancias, no somos capaces de sumar ni de uno en uno. Puntuar fuera de casa siempre es importante, tenemos que empezar a puntuar fuera de casa". Ya, como por añadidura, el entrenador ha planteado que "encontrarnos este fin de semana con una victoria", que rompería la racha de 238 días sin ganar de visitante, "sería de escándalo".