Antequera-Hércules: desde el recuerdo hasta el milagro

Rebatir la norma de perder. La tiranía del no saber cómo. La crudeza de sentirse siempre menos que cualquiera aunque no haya un motivo real. En ese trance insólito viaja el Hércules cada vez que le toca jugar al fútbol lejos de Alicante. A punto de alcanzar los ocho meses sin triunfos a domicilio, el bloque de Rubén Torrecilla, despojado de nombres propios capitales, busca este domingo (16:00 horas) lo que ya se antoja un imposible: volver a casa con los tres puntos en la bodega del autocar.

De nuevo será en El Maulí, de ingrato recuerdo para la mayoría blanquiazul, sobre todo los que el curso pasado estuvieron allí. En 21 minutos se fue todo al traste. El equipo que había sido capaz de empatarle al líder indiscutible Ceuta en la ciudad autónoma, el que le remontó a la UD Ibiza en Alicante empujado por Andrija Delibasic desde su Olimpo, ese se fue a Antequera a decir definitivamente adiós a la temporada.

Allí cavó la fosa en la que empezó a echar todos los puntos que se fue dejando en el tramo final, ese en el que se deciden los objetivos. Perdió tras encajar un doblete del exblanquiazul Pol Roigé en un pispás, y luego en cinco de las últimas seis jornadas. Ocho derrotas consecutivas ejerciendo como visitante acumula Rubén Torrecilla, que ha convertido en norma algo que debería ser excepcional en el Hércules: tropezar por costumbre.

► El partido: Antequera CF [10º (11puntos)] - Hércules CF [16º (10 puntos)] ► Hora: 16:00 horas ► Estadio: El Maulí. ► Árbitro: Alejandro Clemente Ortuño (Yecla). ► TV: LaLiga +, FC Play, Movistar +, Orange, Digi...

Desde ese mal recuerdo debe lograr el extremeño, en el primer turno de la tarde dominical, ponerle freno a una sangría que mantiene en jaque a una entidad sujeta de manera extraordinaria a los resultados porque el resto flaquea... o brilla por su ausencia. Sin embargo, el desafío es tremendamente complejo. La expedición llegó anoche a Antequera sin siete hombres importantes: Richie Dapaah, Oriol Soldevila, Unai Ropero, Nico Espinosa, Alejandro Sotillos, Roger Colomina y Samu Vázquez, que al final no recibió el alta competitiva. Demasiados pesos pesados en la lista de bajas.

Jorge Gutiérrez 'Guti', en Fontcalent, principal novedad del Hércules para el partido de liga en Antequera. / Álvaro Egea / HCF

Solo Monsalve y Rojas consiguieron el permiso médico para subirse al autobús, aunque han entrenado tan poco, que lo natural es que viajen de apoyo, no como sustento de la estructura inicial. Adivinar el once es quimérico. La prueba con dos delanteros simultáneos, con Slavy por detrás de Fran Sol, podría arrojar alguna pista. Pero resultaría demasiado atrevido para el entrenador, que solo dispondría en el banquillo de Jorge Gutiérrez ‘Guti’, que recibe al fin la llamada para poder aprovechar la gran oportunidad... si finalmente el técnico se la da.

Alineación difícil

Mangada y Ben Hamed parecen conformar el mediocentro y falta por descifrar si Vique Gomes les dará soporte defensivo en la base del trivote. Lo de atrás está más claro: línea de cuatro con Galvañ, Rentero, Bolo y Javi Jiménez. La improvisación y la valentía recaerán sobre Aranda y, puede que, quién sabe, sobre Jeremy de León, aunque esto último es un enigma.

El Antequera no pierde en liga desde el pasado 13 de septiembre. Ese día cayó en El Maulí contra el Alcorcón (1-2). A partir de ahí, cuatro empates y dos triunfos que le dan un punto más que al Hércules. Ganar en Antequera permitirá salir de la zona de descenso antes de enlazar los pulsos redentores contra Europa y Eldense.