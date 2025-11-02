El Hércules salva los platos en el último segundo de partido

Necesitaba puntuar el Hércules en su segunda salida consecutiva al sur de la península. El Hércules saltaba a El Maulí con una nueva formación con dos delanteros: Carlos Abad, Galvañ, Rentero, Bolo, Javi Jiménez, Mangada, Ben Hamed, De Palmas, Aranda, Slavy y Fran Sol.

En la primera parte se ha visto a un Hércules sin ideas que no ha sido capaz de generar peligro ni conectar con ninguno de sus delanteros. Los locales han podido generar algo de peligro pero el marcador no se ha movido en los primeros 45 minutos.

La segunda parte ha sido un huracán de acontecimientos. El Hércules ha comenzado mucho mejor la segunda mitad. Una gran jugada entre Slavy y Aranda ha terminado con un gol anulado a Fran Sol. Acto seguido, un jugador del Antequera ha recibido la roja directa. Pero cuando mejor estaba el Hércules, el árbitro ha querido compensar la roja al Antequera expulsando a Javi Jiménez en una dudosa jugada. Ya con el partido igualado, ambos equipos han dispuesto de ocasiones con los cambios. Y en una jugada rara, el Antequera ha peinado un balón colgado al área y se ha adelantado en el marcador. Parecía que moría así el partido pero, en un córner aislado, Ben Hamed se ha sacado de la chistera un zapatazo para empatar el partido en los últimos compases.

El Hércules salva así los platos y rescata un punto en Antequera que sabe a gloria. La semana que viene vuelve al Rico Pérez tras hacer 7 puntos de los últimos 12.