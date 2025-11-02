Rubén Torrecilla, técnico del Hércules: "Me siento muy perjudicado por el arbitraje"

Al quinto partido fuera de casa el Hércules consiguió sumar su primer punto. Fue en el minuto 101 y gracias a Ben Hamed, el conjunto alicantino no vuelve al Rico Pérez de vacío. Tras el encuentro, Rubén Torrecilla ha destacado el trabajo de los suyos y la polémica por el gol anulado a Fran Sol. "No doy por bueno el punto, hemos tenido más ocasiones. El gol de Fran Sol es legal y estoy muy cabreado, tenemos la opción del VAR y Fran no está ni a un metro. Los perjudicados somos los que estamos fuera. El partido no estaba para dos rojas, pero el punto es bueno. Hemos generado ocasiones y también hemos incomodado al Antequera. Tienen muy buenos jugadores y sumar fuera de casa siempre es bueno. Me hubiese gustado sacar los tres, pero ahora toca pensar en el Europa", opinaba el técnico extremeño.

Sobre el gol anulado a Fran Sol, Torrecilla estaba muy molesto. "Pensé que había pitado una falta o algo, yo había visto la imagen desde el área técnica y no entiendo como puede haber visto fuera de juego. Cansa que al final no sabes cuando es penalti, cuando es roja... Luego me echan a mi y me expulsan por celebrar el gol mirando a la cara al línea".

"Me siento muy perjudicado por el arbitraje. Molesta que te quiten un gol tan claro fuera de casa porque los chavales corren y compiten. Fran Sol necesita marcar un gol porque no está viendo puerta, todo hubiese cambiado mentalmente para él. Me molesta por él, porque se lo merece y más hoy", pensaba.

Javi Jiménez también fue expulsado, pero Torrecilla reconoció no haber visto la imagen. "No lo he visto aún, no puedo decir nada. He visto el gol, pero la acción de Javi no. Cuando la vea comentaré la situación, él me ha dicho que le ha podido pegar después de golpear el balón. Al igual ahí han acertado, pero hasta que la vea no puedo opinar"

"El equipo estaba en bloque defendiendo bien. El Antequera estaba incómodo, me quedo con el trabajo del equipo, hemos generado tiros y ocasiones. La gente que ha entrado lo ha hecho muy bien, hemos terminado con jugadores muy jóvenes. Me quedo con la sensación de poder habernos llevado dos puntos más", apuntillaba el técnico.

Dos delanteros

Sobre la decisión de alinear dos delanteros, Torrecilla ha comentado que era para poder recibir y fijar a los centrales. Ha destacado el gran número de ocasiones generadas por Slavy y Fran Sol y también ha querido recordar el gol anulado.

"Si en este campo no vienes así, te pasan por encima. Es nuestro quinto partido y sacamos un punto fuera de casa. Las sensaciones son buenas, de equipo correcto y bien armado. El plan que queríamos traer nos ha funcionado. Cuando salen las cosas que trabajas te quedas muy contento. Estoy infeliz por mi expulsión, pero a veces uno explota y me tengo que calmar en ese sentido. El gol me ha dado esa mala vena, me tengo que comportar un poco mejor", sentenciaba.