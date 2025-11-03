Torrecilla resiste en el banquillo del Hércules sin convencer

27 de mayo. Liga acabada después de 17 derrotas. Comida en el Puerto de Alicante organizada informalmente para despedir el curso. La mayoría no acude, Rubén Torrecilla ni se lo plantea. Inicia sus vacaciones convencido de que aún le queda un año para demostrarse estar a la altura del club que le paga en la tercera categoría nacional. Se marcha a Extremadura para «desconectar». Mientras él está fuera, en las oficinas se reactiva la actividad. Sobre la mesa solo una cosa: ¿sigue o no sigue? Ganó la primera opción.

En ese momento, aunque nada objetivo respaldaba la continuidad, se impuso el criterio del propietario que, en un exceso de buenaventura consideró sincero el alegato defensivo de su preparador, que aseguró, mirándole a los ojos a él, y al resto de presentes en la habitación, que mucho cambiaría el curso siguiente, tanto en su actitud en el seno de la entidad como parte de una cadena, como sobre la hierba, donde se trataría de situar al Hércules en la parte alta, el único lugar posible de acuerdo a su presupuesto y a su historia.

Página de la edición impresa de INFORMACIÓN publicada el pasado 28 de mayo. / INFORMACIÓN

La voz del dueño, a pesar de la contradicción manifiesta y la escasa base científica, se impuso. Borrón y cuenta nueva, se dijeron todos al abandonar la reunión. Se notó la mutación deprisa. Torrecilla tendió puentes, valoró bien a su plantilla. Incluso, a diferencia de lo hecho el ejercicio anterior, la consideró a la altura del escudo. El triunfo contra el Tarazona en el debut llevó a pensar a alguien que se había acertado con la medida. Al final, la realidad cae por su propio peso. Es verdad que variaron algunos aspectos personales, todos meramente coyunturales. Pero el fondo, lo sustancial, lo que ayuda a ganar, eso se ha mantenido.

Idéntica propuesta, idénticas reservas, idénticas carencias fundacionales, delante y detrás, y ningún avance. Mismos planteamientos, mismo comportamiento dentro del césped, mucha gente corriendo sin parar sin un objetivo definido, sin una razón productiva, y poco talento en la valoración puntual de lo que exige cada momento, cada rival, eso que se conoce como leer bien los partidos.

Oriol Riera, Juan Sabas, Javi Cabello, Paco Jémez y Joseba Etxeberria ya han sido destituidos en Primera Federación después de las 10 primeras jornadas

Sensación de estar viendo siempre el mismo encuentro, un mal mayor que se retuerce fuera de casa, donde son nueve ya las jornadas sin ganar después de haber enlazado ocho derrotas en ese periodo. Un minuto lo cambió todo. El 101. Hasta ese instante, la destitución estaba dictada. El entrenador lo sabía, era consciente, por eso vivió con tanta rabia el empate de Ben Hamed, por eso se encaró con el banquillo local, por eso fue expulsado y no podrá dirigir a los suyos a ras de césped el sábado, contra el Europa.

Esperar... ¿a qué?

El juego del Hércules no convence a nadie ni fuera ni dentro de la entidad. Las reuniones con posibles recambios se han sucedido. Uno dijo que sí... antes de desdecirse al poco de forma muy frustrante para quien iba a pagarle un salario muy por encima de la categoría. Ese fiasco negociador, ese revés ha pasado factura. Ya no se quiere ir tan lejos. Parece que ningún entrenador pueda estar a la altura de aquel supuesto «elegido» que dejó tirado al club por teléfono. Así que Torrecilla continúa mientras no pierda. Da igual si el juego es convincente, si se ven mimbres futbolísticos sobre los que apoyar el objetivo final de una temporada que se prevé tormentosa.

image000155.jpeg / LOF

Y así es difícil creer en la posibilidad. Si tu cargo depende de que alguien meta un gol desde fuera del área después de 100 minutos para salvar un punto cuando estabas a un suspiro de encadenar la novena derrota a domicilio, entonces es que no se está pensando en el destino final, solo en la siguiente hora, y así es imposible construir modelos sólidos. Cinco entrenadores han dejado ya sus cargos en Primera RFEF tras diez jornadas: Oriol Riera, Juan Sabas, Javi Cabello, Paco Jémez y Joseba Etxeberria, los cuatro primeros con sus equipos en mejor disposición de lo que tiene Torrecilla al Hércules ahora.