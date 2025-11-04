Análisis | Jeremy de León, ahora o nunca

La fantasía tiene mal encaje en la rectitud forzosa de la contención. Los devotos de la defensa no miran con los mismos ojos con los que observa la grada. Fuera del campo, es un espectáculo por el que se paga. Dentro, la razón para recibir un salario más que digno por lograr resultados. Lo malo es cuando, a pesar del sacrificio al que se somete al público, las victorias no llegan, y tampoco las ocasiones de peligro. Es ahí donde surgen los conflictos entre los espectadores y quienes les obligan a comulgar con ruedas de camión.

En un Hércules plagado de bajas, desprovisto del talento creativo de Oriol Soldevila, Samu Vázquez, Unai Ropero y Nico Espinosa, los cuatro de baja por lesión, el niño pelirrojo y su efervescencia regateadora no convencen a Rubén Torrecilla, que prefiere a Rafa de Palmas antes que a él. En una rueda de prensa, sin venir muy a cuento, el extremeño se sintió molesto por la supuesta insistencia de los medios en la demanda de su presencia en el campo. En realidad nadie preguntó por ello en particular, pero él aprovechó la referencia para enviarle un recado al puertorriqueño, que se había quedado en Alicante mientras el equipo viajaba a Teruel por una microrrotura, pero días después se cruzó el Atlántico para medirse con Messi en Miami plenamente restablecido.

No hay aparente relación directa entre lo uno y lo otro, lo que sí existe es un alegato extemporáneo del entrenador sosteniendo que si no se entrena bien, no se juega en sus equipos, y que si no se trabajan todos los aspectos, los ofensivos y los defensivos, tampoco porque hay futbolistas igual de buenos que Jeremy de León en el plantel. La realidad es que no.

Ha sido señalado por Rubén Torrecilla, que justifica su poca presencia en el equipo por no defender bien

El extremo cedido por el Real Madrid dispone de talento para desequilibrar, de potencia para desbordar, atesora buen golpeo y, sobre todo, goza de facilidad para crear situaciones de superioridad. Seguramente no sea el mejor defensor del equipo, pero en un proyecto que peca de déficit goleador severo, habría que pensar también en ganar presencia en el área rival.

El conjunto blanco, que no impuso ninguna obligatoriedad de que su futbolista tuviera un mínimo protagonismo, sí que aceptó al préstamo por considerar que su joven valor se ganaría un hueco en el ideario del entrenador porque sus virtudes son muy evidentes y muy pocos atacantes la atesoran en la tercera categoría nacional.

Demasiado pensar. Torrecilla le ha dado hasta la fecha 105 minutos en los siete encuentros en los que ha participado desde su llegada en agosto. Eso le da un promedio de cuarto de hora sobre el césped. Escaso para demostrar gran cosa. Aun así, el internacional puertorriqueño ha despertado el interés de la hinchada, que ve lo que salta a la visa, que es un jugador diferente.

Jeremy de León, con el balón pegado al pie, durante un partido del Hércules en el Rico Pérez. / Rafa Arjones

Solo hay tres hombres que han participado menos que él a estas alturas de la temporada. Vique Gomes, el más olvidado, apenas 15 minutos en total. Rubén Cantero, que tiene mucha competencia en su posición siendo sub-23, suma 72 minutos. Y Nacho Monsalve, lesionado desde la jornada, se va hasta los 90, los que jugó en el partido inaugural, que lo completó antes de sufrir la molestia en el ligamento de la rodilla que le ha obligado a parar desde entonces, aunque, aparentemente, ya está listo para reaparecer.

Síndrome Abde

El herculanismo corre el riesgo de padecer con Jeremy de León el mismo problema que sufrió con Abde, al que pudo ver menos de la cuenta por el celo excesivo de su entrenador –entonces David Cubillo– a dar prioridad máxima a la defensa, a ponerlo por encima de todo. Aquel duró poco, pero tuvo 9 jornadas al marroquí suplente. El internacional magrebí ha cambiado poco su estilo deslumbrante desde su efímero pasado blanquiazul, pero, por suerte para él (y los aficionados), ha ido a caer en manos de un técnico que ha sabido entender el torrente creativo que han puesto a su disposición. Manuel Pellegrini no es Torrecilla, el extremeño tiene mucho más que ver con Cubillo. Lástima que la paciencia que no se tuvo en su momento con el ayudante de Quique Sánchez Flores se esté compensando ahora con el de Jarandilla de la Vera.

David Cubillo, entrenador del Hércules en la temporada 2020-2021, en la sala de prensa del Rico Pérez, en Alicante. / RAFA ARJONES

El sábado, frente al Europa, no se entendería una tercera suplencia seguida del ‘talismán’ de Ancelotti en favor del joven francés. El problema no es si Jeremy defiende mejor o peor, la cuestión a resolver es si el preparador es capaz de entender las herramientas de que dispone para armar una estructura en la que se potencie el valor creativo de un bloque falto de chispa sin Solde, Nico, Unai y Samu. Porque, además, a diferencia de Carlos Rojas, el canterano del Real Madrid sí es capaz de asistir, de jugar para otros, de servir centros útiles desde la banda.

Aferrarse a un modelo como a una tabla en mitad de un naufragio cuando existen múltiples opciones de afrontar un partido de fútbol y jugadores par desarrollarlas es una pésima cualidad táctica, tal vez por eso el Hércules no avanza, quizá sea por eso que lleva tres años jugando el mismo encuentro denso y párvulo.