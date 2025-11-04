Retu regresa a la primera plana del Hércules desde el ostracismo

Nueva oportunidad para Alberto Retuerta, puede que la última en un curso que va a necesitar del factor corrector del mercado de fichajes invernal para reconducir una temporada que ha empezado muy torcida para el Hércules, más cerca del descenso que de cualquier otra salida actualmente en el grupo dos. El lateral zurdo volverá a ser titular seis jornadas después de haber sido expulsado en Cartagonova, allanando con ello el camino del triunfo al Cartagena en los últimos 10 minutos, jugados en inferioridad.

Retu, cuya continuidad en Alicante se cuestionó hasta el último minuto del cierre de la ventana de verano de contrataciones, ha confirmado con su fútbol lo que se presuponía viéndole competir, que era titular solo por falta de competencia en su puesto. En cuanto esta le ha llegado, el madrileño ha pasado al ostracismo. De momento lleva disputados 335 minutos, la mitad que Javi Jiménez. Ambos compartieron titularidad el día que el madrileño se quitó de en medio con una segunda amarilla fuera de lugar, injustificada, perjudicando gravemente a su equipo.

Alberto Retuerta 'Retu' abandona el césped de Cartagonova tras su expulsión en el Cartagena-Hércules. / Pascual Méndez / LOF

Tampoco su forma de abandonar el campo aquella tarde, de camino al vestuario, resultó tolerable, con insulto gestual a la grada local, que le increpaba mientras ralentizaba su salida del terreno de juego para ganar tiempo al crono tras dejar a sus compañeros con diez. Torrecilla dio el carril zurdo al exjugador del Ibiza e incrustó a Retuerta como central en el perfil zurdo. La aventura no debió gustarle al técnico extremeño porque no la ha vuelto a emplear, al menos en esos mismos términos.

Superado en todo por Javi Jiménez

Esa fue la última vez que el zaguero madrileño saltó de inicio en un partido oficial. Desde entonces, apenas 10 minutos en el Jesús Navas de Sevilla, jugando por delante del lateral, de improvisado extremo, y el domingo, tras la roja a Javi Jiménez, 25. Ese ha sido todo su bagaje sobre el césped. El Comité de Competición castigará este miércoles con un encuentro de suspensión al defensor que se encarga de ejecutar todos los saques de banda del Hércules por su enorme capacidad para alcanzar el área con sus envíos.

La redacción del acta no deja hueco a la apelación porque describe justo lo que se puede observar en las imágenes de televisión. "Fue expulsado por realizar una entrada al adversario, en la disputa del balón, derribándole, empleando uso de fuerza excesiva". Podría discutirse si, efectivamente, hubo tal energía desmedida en la acción, pero el contacto existe y los tacos llegan a la altura de la rodilla del adversario. En esa tesitura, sin poder decirse que la descripción de la jugada que hace el colegiado incurre en un error flagrante, normalmente el Juez Único nunca rearbitra la acción punible merecedora de la tarjeta roja.

Javi Jiménez le protesta al colegiado su decisión de expulsarle en el Antequera-Hércules. / LOF

El verdadero peligro de Retu

Los números juegan en contra de Retuerta... y seguramente ese sea el mayor peligro. Con él sobre el césped, el Hércules solo ha conseguido ganar un partido esta temporada, el inaugural frente al Tarazona. El resto, cuatro derrotas (UD Ibiza, Algeciras, Cartagena y Sevilla Atlético) y un empate, el de la semana pasada en Antequera... que no fue la quinta por muy poco.

En enero cumplirá 24 años. Tiene todavía toda la vida (deportiva) por delante. Sin embargo, aquel convencimiento unánime de que rompería en gran jugador por sus enormes facultades, las que le llevaron hasta el Deportivo de la Coruña siendo un crío, esas que le trajeron de vuelta a Alicante a pesar de haber sufrido un trombo en la pierna siendo tan joven, ese ideal de latral moderno está cada vez más apagado en el seno de la entidad, que deberá liberar espacio salarial (y fichas profesionales) en enero para recomponer un puzle que, inexplicablemente, sigue en manos de Rubén Torrecilla.

Clasificación del Grupo 2 de Primera Federación después de las 10 primeras jornadas. / RFEF

Después de salvar su puesto una vez más, esta vez en el minuto 101 de partido gracias a un disparo desde fuera del área de Ben Hamed, el lunes, el todavía técnico blanquiazul asistió a la destitución de Juan Sabas, despedido en Zamora siendo duodécimo con 12 puntos, en el grupo 1; y a la de Luis César, cesado yendo sexto con el Nàstic de Tarragona después de haber sumado 14 en la diez primeras fechas. El extremeño tiene al Hércules con 11, igualado con el Algeciras, que delimita el descenso, a nueve de la opción del ascenso directo... y un balance de goles negativo (-1), diez a favor y once en contra.