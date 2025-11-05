El Hércules solo responde en casa en el primer cuarto de liga

El Hércules ya ha superado el ecuador de la primera vuelta del campeonato. El enfrentamiento con la mitad de los rivales del grupo se ha saldado con un 50 % de derrotas, 20 % de empates y 30 % de victorias. En términos de puntos, solo se han cosechado 11 de los 30 posibles, un tercio en total.

Cifras poco halagüeñas en el arranque de este tercer año de Rubén Torrecilla al frente del equipo, hasta ahora también el peor. En este hecho yace una paradoja que siembra duda entre los herculanos: el club da estabilidad por tres años a un entrenador y el proyecto deportivo, lejos de afianzar una tendencia positiva, se ha quedado estancado en el recuerdo del ascenso de 2024 y padeciendo la muy competida y difícil, como siempre recuerda el técnico, categoría de bronce del fútbol español.

Sin ir más lejos, en la pasada campaña, la del debut en Primera RFEF, el equipo había finalizado la décima jornada en séptima posición, con 15 puntos, a solo uno del play-off y a apenas cuatro del líder. En la actualidad, esas distancias son de cinco y nueve puntos, respectivamente.

Clasificación del grupo 2 de Primera RFEF tras la jornada 10, con los rivales ya enfrentados por el Hércules y sus resultados. / INFORMACIÓN

Si se revisa con más detalle el rendimiento de hace un año, los blanquiazules calcan el desempeño en casa: tres victorias, un empate y una derrota. La razón del declive, por tanto está en la vulnerabilidad del Hércules de Torrecilla fuera de casa: tan solo un punto sumado en cinco partidos en este curso.

Esta debilidad lejos del Rico Pérez se fue acentuando conforme avanzaba la temporada pasada, hasta el punto que un equipo que arrancó coqueteando con el ascenso acabó respirando aliviado después de que la permanencia quedase asegurada por demérito rival en la penúltima jornada de campeonato.

La problemática, a la vista está, no acabó en un verano que parecía ilusionante, por mercado y resultados de pretemporada. Problemática a la que Torrecilla tampoco parece ser capaz de encontrarle solución, con una racha que, al día de esta publicación, es de 241 días sin ganar fuera de visitante. Incluso el propio entrenador declaró antes del encuentro de este domingo que hubiese bastado con «sacar cuatro empates como el Cartagena» fuera de casa y que «no hace falta ganar» para estar en posiciones de ascenso.

Los nueve rivales que faltan

Los diez equipos que ya se han cruzado con el Hércules están repartidos equitativamente por la clasificación: cinco de la primera mitad y otros cinco en el segundo escalón de la tabla, el mismo que ocupa el conjunto alicantino con su decimocuarta posición.

Esto significa que los nueve rivales que aguardan al Hércules de aquí al 18 de enero, cuando empiece la segunda vuelta de la liga, son igual de variados en lo que a clasificación se refiere. En este mes de noviembre los blanquiazules reciben, este mismo sábado, la visita del Europa (16:15 h), rival hasta el último día por el ascenso de 2024 y uno de los tres equipos debutantes en Primera RFEF que hoy ocupan posiciones de play-off.

La siguiente semana el equipo viajará pocos kilómetros hasta el Nuevo Pepico Amat para medirse con un Eldense que parece resurgir de la mano de Claudio Barragán, en un desplazamiento difícil como pocos. Seis días después, el 22 de noviembre, el Rico Pérez recibirá la visita del que hoy es colista, el Betis Deportivo. Para finalizar el mes, otro viaje difícil hasta Tarragona. El Gimnàstic, candidato al ascenso que actualmente va sexto, a dos puntos del play-off, cambió esta misma semana de entrenador y trajo al experimentado Cristóbal Parralo.

El último mes del año le depara al Hércules tres enfrentamientos, los dos últimos lejos de Alicante. Empieza diciembre recibiendo a Juventud Torremolinos, equipo recién ascendido que está haciendo bien los deberes para conseguir la permanencia. A mitad de mes los blanquiazules visitarán Sanlúcar de Barrameda para medirse al Atlético Sanluqueño, y la semana siguiente, también en Andalucía, harán lo propio contra el Marbella. Estos dos conjuntos están actualmente emparejados en puntuación con el Hércules, en el umbral del descenso.

Los Reyes Magos traerán al plantel blanquiazul un regalo envenenado: el Sabadell, club nuevo en la categoría que también firma una buena dinámica y actualmente va cuarto en la tabla. La primera vuelta de la competición acaba con derbi en la Nueva Condomina contra el Real Murcia del recién estrenado (y con victoria) Adrián Colunga.

Goles sin delanteros

Otra comparación sobre el rendimiento del Hércules a estas alturas de curso en la pasada temporada con la plantilla de este año está en las cifras goleadoras, que si bien no se diferencian mucho en cantidad, con 12 tantos hace un año y 10 en lo que va del curso actual, sí cambia drásticamente la distribución de anotadores.

Para la jornada 10 de la 2024-25, Oriol Soldevila ya sumaba 5 goles, Nico otros 2 tantos, y Antonio Aranda, Agustín Coscia, Antonio Montoro, Alvarito y José Artiles habían anotado una vez cada uno. Los dos primeros están actualmente lesionados y todos los demás menos Antonio Aranda se marcharon del club este verano.

En cambio, en lo que va de campaña el Hércules no tiene un goleador definido y, curiosamente, más tantos han venido de jugadores de la zaga (2 de Galvañ, 1 de Sotillos y 1 de Samu Vázquez) que de futbolistas de perfil ofensivo (2 de Soldevila y 1 de Ropero). Los otros tres, obra de Ben Hamed (2) y Roger Colomina (1), mientras los delanteros Slavy y Fran Sol no se han estrenado.