El entrenador del Hércules señala al Europa por el césped artificial del Nou Sardenya

Una derivada de la rueda de prensa previa al Hércules-Europa, que se disputa esta sábado a las 16:15 en el Rico Pérez, es la situación del club barcelonés con su estadio, el Nou Sardenya, y la moratoria de seis meses que la le ha concedido RFEF para trasladarse a un campo de césped natural, como marca la norma en la categoría. "Yo he ido a ese campo y ellos tienen cogido el campo al dedillo. Para mí, de verdad, no jugamos en las mismas condiciones, es la realidad, y lo saben todos los equipos que van allí", ha dicho Rubén Torrecilla sobre el asunto.

"Creo que la federación no ha sido correcta porque tenemos que jugar todos en igualdad de condiciones", ha proseguido el entrenador herculano, a pesar de que, en principio, cuando el equipo alicantino visite al Europa lo hará sobre el verde natural de Can Dragó, instalación municipal de Barcelona que justo esta semana ha empezado sus obras de adaptación para acoger al club del barrio de Gràcia a partir de la quincena de enero.

"No debería haber empezado la competición"

Torrecilla, no obstante, ha añadido que si le hubiese tocado la primera vuelta ir allí y los rivales de la segunda vuelta, como será el caso, jugasen en césped natural, le hubiese molestado. "Es que para mí no debería haber empezado la competición en césped artificial. Oye, pues no sé, búscate una alternativa como han hecho muchos equipos en su día, como el año de nosotros en el Castellón, o el Cornellá, que jugaba en el campo del Espanyol", ha criticado el técnico extremeño.

Además, señala la ventaja que obtiene el Europa en su particular casa: "Ahí en su campo son muy fuertes, tienen el césped artificial, campo con dimensiones reducidas, donde se mete mucha gente y aprietan mucho y por eso también llevan muchos puntos, porque en su casa es muy complicado sacar puntos y ganar". Aunque, todo sea dicho, el Europa ha sacado 7 de sus 18 puntos lejos del Nou Sardenya.

Profesionalización

"En enero se acaba el césped Artificial y jugaremos todos en las mismas condiciones. No hay más", ha celebrado finalmente Torrecilla, que también quiso hacer un alegato en defensa de la profesionalización de la categoría. Además, ha alentado a que "el que ha ido allí, tendrá que hacer su reclamación oportuna", a la par que ha declarado que aún falta para su visita a Barcelona: "Yo de momento no lo voy a hacer, porque no he ido todavía".

La elección de Can Dragó, un campo de atletismo a una hora andando del Nou Sardenya, fue resultado de un acuerdo entre el Europa y el Ayuntamiento barcelonés, después de que la RFEF rechazara la moratoria de un año que el club reclamó para jugar los encuentros de liga en hierba artificial durante un año. No se le ha concedido más que margen que hasta enero, fecha para la cual deberán estar culminadas las obras de césped, iluminación y gradas del campo de atletismo al que deberá viajar el Hércules tan pronto como el 8 de febrero de 2026.