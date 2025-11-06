El Hércules tramita el alta de Mehdi Puch y podría ir convocado contra el Eldense

El Hércules ha decidido incorporar al mediocampista Mehdi Puch tras estar unas dos semanas entrenándose a prueba en Alicante. Rubén Torrecilla ha señalado que el argelino está "al 95 % de ser del Hércules" a falta de que se complete el trámite para dar de alta a este futbolista, que se había quedado en paro en agosto tras el descenso administrativo de su anterior club, el Ajaccio.

"Es un jugador que tiene unas condiciones muy buenas, ya lo dije aquí la semana pasada, estamos con el tema gestión de papeleo, esperemos que la semana que viene lo podamos tener ya todo y a ver si puede ir convocado al siguiente partido", ha añadido el entrenador blanquiazul, que necesita reforzar la medular del equipo tras la baja de Roger Colomina, quien no regresará hasta enero por su luxación de hombro.

Un ocho para el mediocampo

Sobre las aptitudes de Mehdi Puch, Torrecilla realza que "es un futbolista que viene de haber competido en un alto nivel. Tiene una posición de ocho que nos puede dar muchas alternativas, con lo cual estoy muy contento". Además, el mediocampista de 21 años, con experiencia en la segunda división francesa, es a ojos del entrenador una opción de futuro porque "ocupa plaza sub-23 este año y el que viene, lo que me gusta a mí, gente joven".

Torrecilla también desveló que la llegada de Puch a la entidad herculana se produjo gracias al ofrecimiento de su agente. "Yo nada más vi el primer entrenamiento y ya perfectamente sabía que tiene unas condiciones muy buenas. Se lo dije a Paco [Peña], yo cuando veo a un jugador, solo el pase, el control, cómo se gira, cómo orienta, la intensidad que tiene, ya veo que es un futbolista que viene de jugar en una categoría muy exigente", ha relatado el entrenador blanquiazul sobre sus impresiones de la próxima incoporación del equipo.