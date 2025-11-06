Torrecilla: "El Hércules-Europa es un partido muy incómodo"

El Hércules recupera a tres jugadores de cara al duelo contra el CD Europa de este sábado (16:15 horas), aunque el entrenador deberá ver el partido desde la cabina por sanción tras ser expulsado el pasado domingo en Antequera. En rueda de prensa previa al encuentro, Rubén Torrecilla ha puesto toda la confianza en su cuerpo técnico para un "partido muy incómodo" contra un rival que juega con línea de cinco, "que vive mucho en el bloque, presiona hacia delante, el balón parado lo maneja muy bien y tienen una base de los últimos años en el equipo".

El técnico vivirá el encuentro como el de la temporada pasada contra el Alcoyano, "en la pecera, desde arriba con el móvil", y se ha disculpado por sus gestos al final del último encuentro: "No soy un entrenador que me echen mucho durante la temporada. Pido perdón por las formas".

Viene al Rico Pérez un equipo que va tercero en la tabla, con buenas cifras goleadoras y con el "pichichi" del grupo, Jordi Cano (7 goles). "Jordi marca diferencias a nivel de goles, con lo cual tenemos que estar muy concentrados a nivel defensivo, como hicimos el día del Atlético de Madrid, llevar el partido a nuestro terreno, ser el Hércules en casa que estamos siendo, un equipo vertical, un equipo que juega para ganar y eso es lo que le pido al equipo", ha sentenciado Torrecilla.

Duelo de paciencia

Por comparación, se espera un contexto parecido al primer partido contra el Tarazona, en el que el Hércules deberá trabajar el balón con paciencia para hallar espacios en el bloque del Europa. "Estamos generando mucho por la parte izquierda con Javi Jiménez, con Aranda, si juega Carlos, si juega Rafa", ha dicho el entrenador sobre la búsqueda de situaciones de dos contra uno, aunque Javi Jiménez no podrá jugar por expulsión, así como tampoco lo harán los lesionados Nico, Sotillos, Soldevila, Roger Colomina y Richie.

Vuelven a la convocatoria Unai Ropero, Samu Vázquez y Nacho Monsalve, quienes ya están en dinámica competitiva y "preparados para competir 25 o 30 minutos" tras el final de sus lesiones. Nico Espinosa, por su parte, ya ha trabajado con el grupo en algunos contextos como rondos de pases, por lo que se espera que pueda regresar hacia finales de mes.

Torrecilla ambién tuvo una breve mención para Jeremy, de quien ha declarado que "ya está haciendo" lo que le pide, luego de los buenos minutos que el extremo ofreció en Antequera. Sobre aquel partido, salvado sobre la campana por el gol de Ben Hamed, el entrenador señala que vio "un partido controlado. Queríamos eso, portería cero, queríamos ser un bloque, queríamos saber que nosotros fuera de casa también podemos ser ese equipo que defiende bien, no ser el Hércules que somos aquí en el Rico Pérez".

Apunta además, las situaciones que no acabaron en gol: "Creo que fuimos mejores que el Antequera porque generamos más ocasiones que ellos, generamos más situaciones de gol, hicimos un gol, para mí legal, que nos anularon y luego tuvo Fran Sol una de cabeza solo, tuvo otra Slavy, tuvo dos Jeremy, tuvo otra Aranda... Con lo cual generamos situaciones para ganar".

El plan de partido en casa, ha adelantado Torrecilla, pasa por volver al 4-3-3 con mediapunta: "Si queremos ser dominadores, el 4-3-3 que nosotros usamos en el Rico Pérez nos hace ser más verticales, nos hace tener más posesión de balón, nos hace tener gente en la media como puede ser Aranda, puede ser Ben Hamed, tener extremos abiertos". Del 4-4-2 con doble punta, Slavy y Fran Sol, que alineó en El Maulí ha declarado que le gust y que puede ser un recurso para determinados partidos.

"La filosofía es partido a partido"

Preguntado por si se pone fechas para salir de los puestos más bajos de la tabla, el preparador ha zanjado que "la filosofía es partido a partido" y que, para él, "ahora venimos de una secuencia buena, porque llevamos dos partidos ganados, un empate fuera de casa y el resultado de Sevilla es injusto, porque el partido era para empate". Por ello, Torrrecilla considera que "ahora toca pensar en el Europa, ganar, a ver dónde nos ponemos en la clasificación y a partir de ahí se empieza el siguiente partido. No podemos pensar más allá".

También cuestionado por si se siente respaldado en su cargo, el entrenador de Jarandilla de la Vera ha compartido que está "contento en el puesto" y ha pedido recordar que "ha habido mucha secuencia de lesiones de jugadores importantes. Hemos sido un equipo con siete u ocho bajas las últimas semanas y aún así hemos competido a un nivel muy bueno los últimos 3 o 4 partidos". A su plantilla tampoco le traslada ninguna presión, y afirma que "tienen un nivel muy, muy bueno y yo confío plenamente en ellos". "Tenemos que seguir siendo el equipo que estamos siendo en casa, ni más ni menos", ha declarado el técnico.