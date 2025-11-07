La revelación amenaza al Hércules

Mal enemigo el Europa. En realidad todos los son cuando la maraña de dudas impide que te muevas con frescura. El Hércules vuelve a su estadio recién sembrado para estrenar la hierba y, de paso, calibrar el efecto aparentemente tranquilizador del punto que retuvo a Rubén Torrecilla al frente del equipo en este periplo de extraña interinidad que va camino de cronificarse.

El empate en Antequera sellado en el minuto 101 con el gol postrero de Ben Hamed convierte, nuevamente, la presencia del Hércules en el Rico Pérez en un plebiscito incómodo al que el preparador extremeño asistirá desde el antepalco después de haber sido expulsado en El Maulí por, según el comité sancionador, «conducta contraria al buen orden deportivo» en la celebración del empate que le mantenía al frente del plantel.

Javi Jiménez, tras su roja directa, también se queda fuera de una lista en la que entra Samu Vázquez una vez superadas las molestias musculares que le han dejado fuera las últimas cinco jornadas. El lateral, que ha completado la semana de trabajo, podría recuperar su lugar en el lateral en detrimento de Galvañ. En su mismo situación está Nacho Monsalve. Retuerta regresa puntualmente al flanco zurdo de la zaga blanquiazul después de haber sido superado por el exfutbolista de la UD Ibiza.

El excentral del Eldense ya viajó con el equipo la semana pasada, así que igual está en disposición de volver a ser titular diez partidos después. El que anhela tener la oportunidad de disfrutar de su primera vez jugando de inicio es Jeremy de León. El extremo puertorriqueño, en un plan sin Soldevila, Ropero y Nico Espinosa, sigue sin convencer al técnico, que podría darle ese privilegio a Carlos Rojas, ya restablecido. La otra banda la destinaría para Antonio Aranda, lo que supondría repetir con Slavy y Fran Sol como referencias ofensivas simultáneas, algo que ya se puso a prueba en El Maulí.

Jeremy de León durante una sesión de trabajo previa al partido Hércules-Europa, en Alicante. / Álvaro Egea / HCF

La única opción para Jeremy es que Torrecilla disuelva esa dupla, desplace al atacante granadino al centro para que se desenvuelva como segundo delantero y el hispanocolombiano retorne al perfil zurdo para que el joven jugador cedido por el Real Madrid se incruste en la derecha tal y como hizo Rafa de Palmas en las dos citas precedentes.

Si Samu está en disposición de volver, eso allanaría algo el camino del internacional a su primera titularidad, pero, de momento, todo esto aún está solo en la cabeza del entrenador, que necesita este sábado un triunfo sólido ante el tercer clasificado (y equipo revelación en el inicio de la temporada). El recién ascendido, al que el Hércules no fue capaz de ganar en los dos compromisos que vivieron en Segunda RFEF hace una par de campañas, se comporta de forma solvente a domicilio. Hasta ahora ha sumado siete puntos en sus cinco salidas, y ha logrado imponerse en Algeciras y en Torremolinos. El otro punto lo arañaron en Villarreal.

Cayeron en el Cerro del Espino con el líder (2-0) y en Teruel (1-0). El doblete de Jordi Cano al Atlético Sanluqueño, que ya suma siete tantos en liga, le dieron al Europa su quinto triunfo en el presente campeonato y permite a los barceloneses aventajar en siete puntos a los alicantinos, que siguen teniendo muy cerca la zona de descenso, tanto que no sumar en el turno sabatino le devolvería a ella casi con total probabilidad. La cita: 16:15 horas. Solo vale ganar... o no.