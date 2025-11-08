Torrecilla, tras ganarle al Europa: "Estamos cumpliendo la media de puntos que quería"

"Se viven fatal los partidos arriba", confesó Rubén Torrecilla después de ver a su equipo ganarle al Europa desde el antepalco del Rico Pérez. El técnico blanquiazul, feliz con el resultado, asegura que el devenir del Hércules en la competición es el esperado: "Cumpliendo con esta media, que es lo que queríamos, puntuar fuera y ganar en casa, llegaremos a pelear por nuestro objetivo", justificó tras la igualada postrera en Antequera y la victoria por la mínima frente al cuadro barcelonés, recién ascendido.

"Estoy contento con la victoria porque le hemos ganado a un rival muy incómodo, que se ordena bien sin balón y al que es muy complicado hacerle ocasiones de peligro", describió el preparador cacereño, que achacó al cambio de césped el ritmo mortecino que volvió a demostrar su equipo, sin velocidad de circulación y con otro primer tiempo para olvidar. "Cuando se resiembra un campo hay más arena de lo habitual y eso hace que el balón vaya lento", sostiene el de Jarandilla de la Vera. "No es excusa, pero lo cierto es que lo dificulta todo", reitera Torrecilla.

Rubén Torrecilla, a la izquierda, habla por teléfono para dar instrucciones a Iván Moya, su ayudante, director del partido en su lugar. / Jose Navarro

"En la primera mitad hemos jugado peor, más espesos, con menos movilidad, pero en la segunda hemos crecido y hemos sido muy superiores, generando situaciones de área peligrosas", observó Torrecilla, aunque la estadística diga que los blanquiazules cerraron el encuentro con solo dos disparos a portería, uno de ellos el gol. El otro fue responsabilidad de Jeremy de León, titular por fin, del que el entrenador se limitó a decir: "tiene que seguir dando pasos adelante".

"Creo que hemos llevado el partido hacia donde nosotros queríamos y no hemos concedido ninguna ocasión al Europa, que tiene muy buenos peloteros", sustanció el entrenador del Hércules. El técnico quiso recalcar una vez más que su plantilla está conformada por una mayoría de futbolistas muy jóvenes. "Tenemos una media de edad de 24 años y aun así estamos dando la cara en un momento con muchos lesionados, además lesionados muy importantes para nosotros. Cuando los recuperemos a todos, se verá el verdadero potencial que tenemos como equipo", esgrimió el extremeño.

Torrecilla dijo de Unai Ropero, que ya le ha dado dos victorias, que es "un jugador espectacular" y de Carlos Rojas, que se mostró visiblemente molesto al ser sustituido por el goleador vitoriano, advirtió que las malas formas "no se las tolero a nadie", aunque descargó responsabilidad en el futbolista asegurando que él no había visto la acción desde su posición. "Son cosas que te pierdes si no estás en el banquillo, pero preguntaré a mi cuerpo técnico para tratar el asunto", avisó. "Tenemos que estar unidos. Respetarnos y ser una familia. Solo así se puede llegar a donde deseamos".