Unai Ropero sirve la victoria al Hércules (1-0)

Un gol de Unai Ropero en la recta final del encuentro dio tres puntos de oro al Hércules para escapar de la zona baja y colocarse a tres punto de la promoción de ascenso. No fue un partido con fluidas y claras ocasiones, pero sí equilibrado y disputado.

El mejor tono inicial del Europa encontró respuesta herculana a partir del minuto 25, cuando el conjunto de Torrecilla comenzó a encontrarse cómodo en el terreno de juego. A raíz de ello, el juego local mejoró, pero sin opciones claras, exceptuando una de Rojas que, tras ganar la posición en la frontal del área, disparó a las nubes.

En la segunda parte, el Hércules estuvo con un tono físico superior a su rival. Las ocasiones brillaron por su ausencia, pero sirvió una, la que propició una buena arrancada de Fran Sol que, tras levantar la cabeza, sirvió una precisa asistencia hacia atrás para que Unai Ropero conectara el disparo más acertado de la soleada tarde.

El 1-0 ya sería inamovible y brindaría un necesitado triunfo al Hércules, que ya respira profundo. Tanto como su entrenador.