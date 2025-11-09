Unai Ropero despunta justo antes de volver a Elda con el Hércules

Siempre hay algo que cambia tu suerte... aunque eso suponga que otro caiga en desgracia. La lesión de Oriol Soldevila ha permitido a Unai Ropero recuperar su lugar soñado en el campo, su área de influencia, el sitio donde el Alavés le considera una «estrella» en ciernes. El empeño de Rubén Torrecilla por relegarlo a una banda, además la izquierda, estuvo a punto de nublarle un curso que empezó mal para él. Ahora, resituado convenientemente por obligación, su papel se ajusta más a lo que se esperaba de él a pesar de ser todavía un chico que está a punto de cumplir 24 años.

Dos goles suyos, ambos ejerciendo como mediapunta, detrás del delantero, justo por delante de los dos pivotes, le han valido al Hércules para asegurarse seis puntos y sortear, de momento, una crisis incendiaria que no se ha llevado por delante al técnico porque Ben Hamed acertó con el gol en Antequera más de cien minutos después del comienzo del partido.

Ropero fue el autor del 2-0 en el duelo contra el líder Atlético Madrileño con una acción brillante, eléctrica, de área, de definición precisa y ejecución muy rápida, muy hábil. Ese tanto fue el que acabó de apagar las opciones de empate que perseguía con denuedo el bloque de Fernando Torres. Después, ya en la prolongación, Colomina redondeó una faena coral en aquel desenlace insólito vivido entre semana debido al aplazamiento provocado por la dana Alice.

El segundo lo firmó el sábado culminando un viaje coral que él mismo inició en el centro del campo. 16 segundos trepidantes, los únicos de ataque activo, eléctrico, en un encuentro plomizo de más. Seis puntos le ha dado a su entrenador en el momento que más falta le hacían. Los del otro día, después de superar una subluxación de la rótula en tiempo récord.

Unai Ropero celebra el tanto del triunfo herculano en el Rico Pérez en la jornada 11. / Jose Navarro

Mejor suerte que Yanis

Tal y como hizo Yanis Senhadji en febrero, Ropero advirtió a los médicos que creía que no sería grave porque ya le había pasado más veces eso mismo. En el caso del jugador vitoriano, su intuición no le ha fallado. Solo se ha perdido un encuentro de liga, el empate agónico en El Maulí. Por contra, el delantero hispanoargelino, que pasó por el quirófano para resolver el daño meniscal y por el que el Hércules estaba decidido a pagar traspaso una vez recibiera el alta médica, todavía no se ha estrenado este curso con el Betis B, donde decidió quedarse pese al llamado blanquiazul y el del Real Murcia, entre otros.

Unai busca, como Solde, un destino próspero en el fútbol profesional. Después de una primera toma de contacto con la Segunda División en Elda, esta puede ser su gran oportunidad de explotar en ataque si el técnico no vuelve a pegarle a la línea de cal. Ya acumula más del doble de los minutos que sumó en toda su etapa en el Eldense. 19 goles fue su tope con el filial del Alavés, en Segunda RFEF, en la 2023-24.

Unai Ropero convierte en gol la asistencia de Fran Sol y le da el triunfo al Hércules sobre el Europa. / Jose Navarro

El entrenador cacereño ensalzó su papel diferencial, su rol dentro del equipo «porque es un perfil muy similar al de Soldevila», dijo. Curiosamente, ninguno despuntó hasta que no saltaron de los flancos al centro de la cancha, algo a lo que Torrecilla se resistió en las primeras semanas. Después, las urgencias y las lesiones han precipitado que se restablezca el orden natural de las cosas y, por fortuna para el preparador extremeño, fluyan.

El domingo, el mediapunta vitoriano regresa al Nuevo Pepico Amat, donde no acabó de exhibir su mejor versión. Disputó 15 partidos, y su único gol lo anotó en El Sardinero, antes de Navidad, en el empate frente al Racing. Entró al partido en el 90 y marcó en el 92. La hinchada del Deportivo lo festejó a lo grande, aún soñaba con la posibilidad de una permanencia que finalmente no se consiguió. Nadie le pitará en el derbi, pero muchas de las opciones de victoria visitantes pasarán por sus botas si, como parece, la molestia articular ha pasado a ser historia.