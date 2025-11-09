Vuelve a ver el gol de la victoria del Hércules sobre el Europa que le acerca al "play-off"

Apenas dieciséis segundos salvan de un encuentro espeso. El tiempo que transcurre entre que Unai Ropero inicia la jugada dándole el balón de cara Carlos Mangada en su propio campo y el propio atacante vitoriano convierte en gol la asistencia de Fran Sol, al que Retuerta encontró a la espalda de los centrales del Europa. Una acción rutilante, veloz, la única de todo el partido con verdadera vocación ofensiva, armada justo después de más de un minuto de posesión estéril, de manoseo del pie, yendo de bota en bota, sin profundidad.

La entrada del jugador vasco fue lo único salvable en el ataque del Hércules más allá de la valentía, no exenta de riesgos, de Jeremy de León, que fue quien más hizo por eliminar el cero a cero del marcador hasta el ingreso en el campo del mediapunta de Gasteiz. De hecho, el Hércules cerró su duelo con el cuadro barcelonés con solo dos disparos dentro del marco defendido por el arquero argentino Juan Flere, uno fue el tanto del triunfo y el otro obra del internacional boricua.

Con la victoria lograda el sábado, la cuarta en sus seis comparecencias en el Rico Pérez, único estadio donde ha logrado imponerse en lo que va de curso, el Hércules (con 14 puntos) se aleja de la zona de descenso, aunque sigue más cerca de ella que de la zona noble de la clasificación, que ahora delimita el Sabadell, con 17.

El derbi

La próxima cita para el equipo de Rubén Torrecilla será el próximo domingo, 16 de noviembre, a las 16:30 horas, en el Nuevo Pepico Amat. Allí vivirá el primer duelo de rivalidad provincial de esta temporada enfrentándose a un Eldense en franca progresión desde la destitución de Javier Cabello y la apuesta por Claudio Barragán, hasta ese instante, al frente de la cantera del decano del fútbol alicantino.

El empate azulgrana en el campo del líder Atlético Madrileño refuerza el crecimiento experimentado por el Deportivo con el cambio. Desde la irrupción del técnico valenciano, el Eldense ha ganado dos partidos, ante Algeciras (3-2), en liga, y Real Jaén (1-3), en la Copa del Rey, y ha empatado contra el Real Murcia (1-1) en el Nuevo Pepico Amat y frente al filial rojiblanco.

Claudio ha sumado cinco puntos de nueve posibles sin conocer la derrota, lo que ha permitido al recién descendido situarse en puertas de la zona de ascenso. A pesar de ello, y después de casi un mes en el cargo, quien fuera mítico delantero del mejor Deportivo de La Coruña de la historia, e internacional con la Roja, continúa como interino a la espera de que la nueva propiedad del Eldense le ratifique al frente del proyecto o anuncie un tercer inquilino para el banquillo azulgrana.