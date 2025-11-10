El Eldense reserva uno de los fondos a la afición del Hércules para el derbi

La afción del Hércules podrá estar presente en el Nuevo Pepico Amat este domingo, donde los blanquiazules se miden con los azulgranas a partir de las 16:30 horas en el primer derbi de la temporada, el primero de la centenaria historia de ambos clubes en Primera Federación, y que lleva tres años sin producirse. La nueva propiedad del Deportivo ha declarado el choque "Día del Club", lo que significa que todo el mundo deberá adquirir una localidad para asistir en directo al duelo de rivalidad provincial.

Esta medida permite a la directiva local hacer hueco a la afición visitante, que de otra manera no tendría posibilidad de desplazarse en un número considerable porque la mayor parte del aforo del estadio eldense está cubierta por sus socios, que dispondrán, eso sí, de la posibilidad de beneficiarse de una promoción de dos asientos al precio de uno.

Según ha informado el equipo de la ciudad zapatera, el Fondo Sur del Nuevo Pepico Amat ha sido habilitado como zona visitante. El club ha ofrecido al Hércules un total de 770 entradas al precio de 25 euros cada una. Las entradas son nominativas y se realizará cotejo de las mismas en las puertas de acceso al estadio. En caso de no recibir la entrada en su correo electrónico antes del viernes, 14 de noviembre, a las 14:00 horas, se debe de contactar el CD Eldense a través del siguiente mail: matchday@cdeldense.es.

De momento, la hinchada blanquizul ya tiene a su disposición una primera remesa de 385 localidades que puede comprar pinchando aquí.

Información de venta de entradas

► Los precios establecidos por el Deportivo para sus seguidores son los siguientes:

Tribuna : 15€ (Adulto) / Gratis (Infantil)

: 15€ (Adulto) / Gratis (Infantil) General : 10€ (Adulto) / Gratis (Infantil)

: 10€ (Adulto) / Gratis (Infantil) Fondo Norte: 5€ (Adulto) / Gratis (Infantil)

La venta anticipada de entradas para abonados se realizará del martes 11 al jueves 13 de noviembre, de 18:00 a 20:30 horas, en las taquillas del Nuevo Pepico Amat. También se podrán adquirir online en https://cdeldense.compralaentrada.com/ desde el martes a las 18:00 horas. El acceso a la venta en web se realiza con el número del abono y los cuatro últimos dígitos del DNI.

Los socios que no retiren su entrada para el partido liberarán su asiento el viernes, 14 de noviembre, a las 10:00 horas, para proceder a su venta al público general y perderán el derecho a su localidad para este derbi. Es fundamental retirar la entrada dentro del plazo indicado, incluso si es gratuita, para asegurarse el acceso y no perder el asiento.

Último precedente del derbi Eldense-Hércules jugado en el Nuevo Pepico Amat, en 2021. / Áxel Álvarez

► El Eldense ha preparado una promoción de entradas "2x1" para abonados. Esta vía solo está disponible del martes 11 al viernes 14 de noviembre en taquilla hasta fin de existencias. El precio único de las entradas de esta promoción es el siguiente:

Tribuna : 35€/pack de dos entradas

: 35€/pack de dos entradas General: 25€/pack de dos entradas

► El importe para las localidades de público general es:

Tribuna : 35€ (Adulto) / 15€ (Infantil)

: 35€ (Adulto) / 15€ (Infantil) General : 30€ (Adulto) / 10€ (Infantil)

: 30€ (Adulto) / 10€ (Infantil) Fondo Norte: 20€ (Adulto) / 5€ (Infantil) - Solo disponible en taquilla

La dispensa de butacas para público general no arranca hasta el viernes 14 de noviembre en https://cdeldense.compralaentrada.com/ a las 18:00 horas. En taquilla tampoco empezará hasta este viernes, 14 de noviembre, de 18:00 a 20:30 horas, y seguirá el sábado, 15 de noviembre, de 10:00 a 13:00 horas. El día de partido (16 de noviembre) las taquillas del Nuevo Pepico Amat permanecerán abiertas desde las 15:30 horas hasta el minuto 60 del derbi. Las puertas del estadio abrirán a las 15:30 horas.