El tridente del Eldense que amenaza al Hércules y encandila al deportivismo

La llegada al banquillo del Eldense de Claudio Barragán ha traído consigo una mejora sustancial en el rendimiento de Manu Molina, Fidel Chaves y Dioni. Los tres futbolistas, pese a desempeñar roles no poco distintos sobre el verde, han ido dando pasos hacia adelante de manera conjunta en los últimos partidos. En semana de derbi provincial, son las principales amenazas deportivistas para un Hércules que, eso sí, ha mejorado su balance defensivo en las últimas jornadas con un más seguro Javi Rentero en la zaga.

El tridente azulgrana, además de compartir el ser andaluces y haber superado la treintena de edad (Manu Molina 33, Dioni 35 y Fidel Chaves 36), también son las apuestas económicas del Deportivo en el pasado mercado veraniego. Dioni fue el primero en llegar. El máximo goleador histórico de la Primera RFEF firmó por el Eldense, por una importante cuantía, cuando todavía ni se había cerrado el cambio de propiedad ni había llegado el entrenador, por entonces Javi Cabello.

El caso de Fidel Chaves fue el más arduo... pero está demostrando ser el más diferencial. Tras semanas de negociaciones, la comisión deportiva logró convencer a un futbolista de categoría superior, que cuenta con 484 partidos en el fútbol profesional (entre Primera y Segunda División). Contaba con ofertas de Segunda, pero priorizó quedarse en Elche con su familia y asumir el reto de liderar un proyecto llamado a luchar por ascender desde el primer día.

Los datos del tridente deportivista 200 goles a lo largo de toda su carrera alcanzó Dioni el pasado viernes, con su tanto frente al líder Atlético Madrileño.

a lo largo de toda su carrera alcanzó el pasado viernes, con su tanto frente al líder Atlético Madrileño. 484 partidos en el fútbol profesional (entre Primera y Segunda) acumula Fidel , repartidos en 15 temporadas distintas.

en el fútbol profesional (entre Primera y Segunda) acumula , repartidos en 15 temporadas distintas. 2.792 minutos jugó Manu Molina la temporada pasada con el Málaga, en Segunda División.

En unas condiciones similares se fraguó la firma de Manu Molina, motor del equipo en las últimas semanas. Finalizó contrato en el Málaga en junio y, desde la apertura del mercado, el Deportivo mostró interés en hacerse con sus servicios. Molina apuró hasta los compases finales de la ventana de fichajes a la espera de un Segunda División, pero no le terminó de convencer ninguna opción y finalmente fichó por el Deportivo.

La brújula, la magia y el gol

Con la llegada de Claudio, hace ya tres semanas, Manu Molina, en la sala de máquinas, Fidel Chaves, mediapunteando, y Dioni, de cara a puerta, están exponiendo su mejor versión. El caso de Molina es el más evidente. Al llegar el 31 de agosto a Elda sin pretemporada hecha, en el club estimaban que necesitaría un mes y medio para retomar el punto físico... y así ha sido. Desde el partido frente al Europa, el pasado 18 de octubre, se ha adueñado del centro del campo azulgrana. Aporta orden y criterio en la medular y es el encargado de crear fútbol en el equipo de un Claudio que no le ha sustituido ni un minuto desde su llegada. La pasada temporada jugó más de 2.700 minutos con el Málaga, en Segunda División.

También está siendo un gran aliado de Fidel Chaves, el gran baluarte del Deportivo en el primer cuarto de liga. El mediapunta, que cuenta con un extenso recorrido en el Elche, está mostrando un nivel de implicación con el proyecto por encima de las expectativas. Tras 15 años compitiendo siempre en el fútbol profesional, está siendo uno de los nombres propios de la Primera RFEF en este inicio de liga. Ya suma tres goles y dos asistencias, cifras que podrían ser todavía más destacadas en caso de jugar más próximo al área rival. Su conexión con Ibarrondo, carrilero derecho del equipo, clave en la fase ofensiva. Además, es el más aclamado por el deportivismo en la actual plantilla.

Claudio da indicaciones a Dioni, durante un entrenamiento. / CDE

La evolución de Dioni en las últimas semanas también es tremendamente favorable. El delantero malagueño suma tres goles en los dos últimos partidos, todos de difícil factura. Al margen de su reciente rendimiento de cara a puerta, también está funcionando mejor fuera del área, donde empieza a combinar, fijar centrales y generar espacios. A sus 35 años, le costó coger el tono físico, pero tras cuatro meses de trabajo de trabajo vuelve a ser un '9' top en la categoría. El pasado viernes, con su tanto frente al líder Atlético Madrileño, alcanzó la cifra redonda de 200 goles en su carrera.

Smand y Serra, también destacados

El paso de la línea de cinco defensas a la de cuatro ha traído consigo la que ya está consagrada como pareja de centrales titular. Los dos más jóvenes, Álex Serradell y Floris Smand, el primero de Sant Cugat y el segundo llegado de Holanda, están demostrando una fiabilidad y capacidad de ganar duelos superior a la de Arnau Gaixas y Dario Dumic, los otros dos centrales de la plantilla.

Floris Smand, con el pulgar hacia arriba tras un partido en Elda. / CDE

Es cierto que al Deportivo le está costando no encajar. De hecho, no deja la portería a cero desde la jornada 4, frente al Sevilla Atlético. Pero se trata de un dato que viene dado más bien por la naturaleza ofensiva del equipo (salió con cuatro jugadores de corte ofensivo frente al Atlético Madrileño) que por un mal trabajo específico de la zaga.