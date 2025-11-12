La afición del Hércules agota las entradas para el partido frente al Eldense y habrá marcha hacia el estadio

El Hércules necesita la afición y la afición herculana ha respondido. El Eldense sacó a la venta 778 entradas visitantes para el partido del domingo a las 16:30 y se han agotado.

El partido a domicilio en el Pepico Amat se ha convertido, a estas alturas de la temporada, en una de las salidas más importantes para el Hércules. El conjunto blanquiazul acarrea serios problemas a domicilio desde que ascendió al tercer escalón del fútbol español, por lo que esta salida a Elda, por cuestiones de cercanía y a únicamente 3 puntos de los puestos de ascenso tras un mal inicio de temporada es vital para los de Torrecilla, y eso la afición lo sabe.

El mismo día del partido, a las 13:00 h, la peña herculana "Renacer Blanquiazul" convoca a los desplazados herculanos en la Plaza Mayor de Elda para la previa del partido y una posterior marcha conjunta hacia el Nuevo Pepico Amat.