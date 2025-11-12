Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hércules CF

El Hércules hace oficial la llegada de Mehdi Puch

Con la incorporación del joven centrocampista, el conjunto alicantino suma futuro y calidad

Mehdi Puch posa con la equipación del Hércules.

Mehdi Puch posa con la equipación del Hércules. / HCF

Kike Calabuig

Kike Calabuig

La nómina de incorporaciones fue tremenda el pasado verano y cuando parecía que ya había terminado, el Hércules ha sumado una nueva pieza a su plantilla para la temporada 25-26. Pese a que las sensaciones son mejores que hace un par de semanas, la entidad alicantina sigue muy lejos del objetivo que se prometió en verano, el ascenso a Segunda División. Los de Torrecilla no es que no estén luchando por subir de categoría a día de hoy, sino que hasta hace dos jornadas, ocupaban una de las cinco posiciones que descienden a Segunda Federación. Una situación impropia de un equipo con la magnitud del Hércules.

Con vistas a mejorar las prestaciones del equipo y dar un plus a la calidad del mismo, el Hércules ha oficializado la llegada de Mehdi Puch. El futbolista francoargelino, nacido en París el 20 de enero de 2004, llega a Alicante para afianzar el centro del campo, ocupará ficha sub-23 y procede del AC Ajaccio. El centrocampista ha sido internacional con las categorías inferiores de Argelia y según comenta la entidad alicantina en su comunicado, "destaca por su visión de juego, personalidad y compromiso sobre el campo". Puch se sumará a Ben Hamed, Mangada y Colomina en la medular y en la creación del juego.

Mehdi Puch, con la equipación del Hércules en el Rico Pérez.

Mehdi Puch, con la equipación del Hércules en el Rico Pérez. / HCF

Una apuesta más para revertir una situación que estaba tomando tintes dramáticos. El próximo reto del Hércules le hará viajar hasta Elda para medirse a un Eldense que, con la llegada de Claudio Barragán, está mirando hacia arriba y empieza a coquetear con el "play-off". Será un duelo entre dos equipos separados por un solo punto en la clasificación, siendo octavos y undécimos respectivamente.

Noticias relacionadas y más

Con Mehdi Puch, el Hércules suma proyección a largo plazo para su centro del campo. El francoargelino ya estuvo probándose con el conjunto alicantino en los últimos días y ahora pasa a ser un futbolista del club a todos los efectos. "Energía, futuro y calidad para el Rico Pérez", así define el Hércules a su flamante incorporación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
  2. El SEPE busca trabajadores con la educación básica y sin experiencia: sueldo de hasta 30.000 euros
  3. El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
  4. Así es el «búnker» en el que vivirá Messi durante esta semana en Alicante
  5. Una joven superdotada de Alicante: «En el instituto me pusieron a ayudar a los compañeros»
  6. El Ayuntamiento de Torrevieja da licencia para una tienda de la cadena Bauhaus y dos supermercados en La Hoya
  7. Área 12 desvela la banda internacional que actuará en Alicante en 2026
  8. La subida de tipos, la crisis de los 'puretech' y la devaluación del stock pasan factura a los resultados de Marcos Automoción

Un informe advierte de un "mercado alegal" de citas administrativas que sitúa a los migrantes en un "callejón sin salida"

Un informe advierte de un "mercado alegal" de citas administrativas que sitúa a los migrantes en un "callejón sin salida"

El Hércules hace oficial la llegada de Mehdi Puch

El Hércules hace oficial la llegada de Mehdi Puch

Los Amigos del Villalobos homenajean al empresario Rafael Bernabéu en su 95 cumpleaños

Los Amigos del Villalobos homenajean al empresario Rafael Bernabéu en su 95 cumpleaños

Alicante activa un servicio telefónico gratuito para agilizar trámites de Servicios Sociales

Alicante activa un servicio telefónico gratuito para agilizar trámites de Servicios Sociales

Dolón descarta proteger como BIC el canal del Acequión del siglo XV sin reurbanizar su entorno

Dolón descarta proteger como BIC el canal del Acequión del siglo XV sin reurbanizar su entorno

Una madre habla sobre los intentos de secuestro de niños en Murcia

Una madre habla sobre los intentos de secuestro de niños en Murcia

La tía de Cloe pide endurecer las condenas a menores en casos de asesinato como el de su sobrina

La tía de Cloe pide endurecer las condenas a menores en casos de asesinato como el de su sobrina

L´Alfàs lanza una ayuda de 50.000 euros para transporte y estudios postobligatorios

L´Alfàs lanza una ayuda de 50.000 euros para transporte y estudios postobligatorios
Tracking Pixel Contents