El Hércules hace oficial la llegada de Mehdi Puch

La nómina de incorporaciones fue tremenda el pasado verano y cuando parecía que ya había terminado, el Hércules ha sumado una nueva pieza a su plantilla para la temporada 25-26. Pese a que las sensaciones son mejores que hace un par de semanas, la entidad alicantina sigue muy lejos del objetivo que se prometió en verano, el ascenso a Segunda División. Los de Torrecilla no es que no estén luchando por subir de categoría a día de hoy, sino que hasta hace dos jornadas, ocupaban una de las cinco posiciones que descienden a Segunda Federación. Una situación impropia de un equipo con la magnitud del Hércules.

Con vistas a mejorar las prestaciones del equipo y dar un plus a la calidad del mismo, el Hércules ha oficializado la llegada de Mehdi Puch. El futbolista francoargelino, nacido en París el 20 de enero de 2004, llega a Alicante para afianzar el centro del campo, ocupará ficha sub-23 y procede del AC Ajaccio. El centrocampista ha sido internacional con las categorías inferiores de Argelia y según comenta la entidad alicantina en su comunicado, "destaca por su visión de juego, personalidad y compromiso sobre el campo". Puch se sumará a Ben Hamed, Mangada y Colomina en la medular y en la creación del juego.

Mehdi Puch, con la equipación del Hércules en el Rico Pérez. / HCF

Una apuesta más para revertir una situación que estaba tomando tintes dramáticos. El próximo reto del Hércules le hará viajar hasta Elda para medirse a un Eldense que, con la llegada de Claudio Barragán, está mirando hacia arriba y empieza a coquetear con el "play-off". Será un duelo entre dos equipos separados por un solo punto en la clasificación, siendo octavos y undécimos respectivamente.

Con Mehdi Puch, el Hércules suma proyección a largo plazo para su centro del campo. El francoargelino ya estuvo probándose con el conjunto alicantino en los últimos días y ahora pasa a ser un futbolista del club a todos los efectos. "Energía, futuro y calidad para el Rico Pérez", así define el Hércules a su flamante incorporación.