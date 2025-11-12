La historia sonríe al Hércules ante el Eldense

Semana especial con un duelo de reencuentros entre vecinos. Tras una travesía de más de tres años y medio sin enfrentamientos entre alicantinos y eldenses, ambas entidades se volverán a ver las caras este domingo en el Nuevo Pepico Amat a las 16:30 de la tarde. Dinámicas variadas, aunque con solo un punto de diferencia entre los dos equipos. Los locales, con Claudio Barragán a la cabeza, han dado un paso hacia delante y empiezan a mirar al "play-off" tras una clara mejoría de sensaciones. El Hércules, por su parte, sigue sin levantar cabeza fuera de casa y, pese a sumar un empate en Antequera "in extremis", es un equipo en el Rico Pérez y otro completamente diferente lejos de su feudo.

1330 días después, la espera llegará a su fin el próximo domingo. El último recuerdo que se tiene de Hércules y Eldense midiéndose en un partido fue en 2022, concretamente, el 27 de marzo. Fue en el Rico Pérez con los alicantinos terceros en la tabla y los azulgranas sextos separados por cuatro puntos. El triunfo se fue hasta Elda gracias a un gol de Ramis en el minuto 59. A la postre, la temporada cerraría el telón con los dos equipos empatados a puntos, pero el desenlace y la historia de ambos sería bien diferente.

El Eldense consiguió el ascenso tras vencer a la Real Sociedad C por 0 a 1 y posteriormente al Sestao River también por el mismo resultado. No sería el único ascenso, pues la siguiente temporada, el equipo, con Fernando Estévez a los mandos, consiguió la histórica hazaña de alcanzar la Segunda División. La otra cara de la moneda está en el Hércules, pues los alicantinos no pudieron superar a la Unión Adarve y tuvieron que esperar dos temporadas más para poder abandonar la cuarta categoría del fútbol español.

El balance histórico es claramente favorable para el equipo que el próximo domingo actuará de visitante. A lo largo de más de ochenta años de enfrentamientos, el Hércules ha vencido al Eldense en 16 ocasiones, mientras que ha empatado 11 y ha caído en 7.

Retrocediendo tiempo hacia atrás, el último duelo en el Nuevo Pepico Amat de Elda tuvo lugar hace poco más de cuatro años. El duelo no decepcionó y terminó en tablas entre los dos conjuntos. Vieron puerta, por parte de los locales, Aarón Ñíguez en el 65 y Pablo García, de penalti, en el 88. Por otro lado, en los locales "mojaron" Acuña en el minuto 21 y Aketxe, también de penalti, en el minuto 75.

Goleada récord

La mayor goleada de la historia entre dos de los equipos más importantes en la provincia fue un 6-0 y se dio en dos ocasiones, ambas en favor del cuadro alicantino. La primera llegó en el segundo encuentro oficial entre ambos, allá por 1943 con tres goles de Jaime Cortés, dos de Emilio Blázquez y otro de Tatono. La segunda fue más reciente y tuvo lugar en 1985. Los goleadores del partido fueron Abel Díez y José Manuel Velásquez por partida doble, Dante Sanabria y Ricardo Álvarez.

Hace poco más de nueve años, se volvió a vivir uno de los episodios más desigualados en la historia de ambas entidades. El Hércules volvió a vencer al Eldense, pero en esta ocasión lo hizo por un abultado 5 a 0. El encuentro tuvo lugar en el Rico Pérez y fue un anticipo de lo que terminaría siendo la temporada para el decano de la provincia. Vieron puerta para el Hércules Javi Flores por partida doble, Chechu, Espinosa y Berrocal. Los alicantinos no llegaron a disputar el "play-off", ya que se quedaron a cuatro puntos del Atlético Baleares, último equipo que marcaba la promoción de ascenso. Por otro lado, el Eldense vivió una de las peores temporadas de su historia tras descender siendo últimos con apenas 15 puntos, a 27 de la promoción por la permanencia.

Este domingo llegará la hora de un nuevo episodio entre dos históricos de la provincia y solo el fútbol dictará quien se lleva el 35º duelo entre ambos. El ambiente que se vivirá será impropio de un duelo de la tercera categoría, pues el Eldense estará arropado por su gente y el Hércules tratará de invadir Elda en un nuevo desplazamiento masivo.