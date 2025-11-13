Unai Ropero, atacante del Hércules: "Mi fuerte es que tengo bastante gol y tengo que aprovecharlo"

Unai Ropero, de solo 23 años y pocos meses en Alicante, se perfila como una solución goleadora para partidos espesos, como el del pasado sábado contra el Europa. El futbolista, cedido por el Alavés, ocupa con solvencia la posición de segundo punta en el once de Rubén Torrecilla, y muy seguramente lo hará de nuevo en el derbi provincial de este domingo contra el CD Eldense, que significa su regreso al estadio donde militó la pasada campaña.

Pregunta: Lleva poco tiempo en Alicante y ya está siendo clave en el equipo ¿Cómo han sido estos meses?

Respuesta: Al principio el trabajo era de adaptación, conocer a mis compañeros de club y todo eso. También venía de una lesión de la rodilla del año anterior, así que fue cuestión de seguir cogiendo sensaciones, seguir conociendo un poco todo. Ahora que ya vamos rodados, la verdad es que estoy muy contento y me da gusto.

P: ¿Se siente físicamente al 100 %? ¿Cómo está después del susto de Sevilla?

R: Siempre hay algo que mejorar, pero sí que me veo con confianza y casi al 100 %. En la pretemporada es que no hice ni dos partidos de 60 minutos. Iba jugando muy poco, entonces me faltaba mucho físico. Pero bueno, con minutos al final eso se coge. Lo de Sevilla fue solo un susto, no fue nada grave.

Unai Ropero, en un entrenamiento de esta semana en las instalaciones de Fontcalent. / Álvaro Egea / HCF

P: ¿Qué le está pidiendo el entrenador en estos últimos partidos? ¿Cómo siente que está respondiendo?

R: Lo que me dice es que tengo que llegar al área. Sí es verdad que mi fuerte es que tengo bastante gol y que tengo que aprovechar eso. Entonces me insiste mucho en que esté cerca del punta, que llegue al área y así poder ayudar al equipo haciendo goles. Eso es lo que venía haciendo en el Alavés. En aquel entonces, que fue cuando hice los 19 goles, el míster me pedía que no bajase tanto a recibir el balón, que no estuviera en la zona de creación y que estuviese más pendiente de llegar al área, porque en el momento que recibiese en el área íbamos a generar peligro.

P: ¿Está más cómodo en esta posición que en banda?

R: A mí me gusta jugar ahí, detrás del punta. Cuando jugué en banda era una situación en la que el míster quería probar a Solde, que detrás del punta también rinde muy bien. Entonces tuve que jugar un par de partidos en banda, pero yo no me sentía al 100 % a gusto.

P: Este domingo regresará a Elda. ¿Cómo se siente volver?

R: Voy con muchas ganas. Es verdad que el año pasado no fue el mejor año ni a nivel individual ni a nivel colectivo. Pero bueno, allí la gente, la afición y demás se portaron bien conmigo. Siempre me sentí muy apoyado y volver allí al estadio con toda esa gente siempre es especial.

P: Estoy convencido de que será titular. ¿Va a cumplir la ley del ex?

R: Ojalá, ojalá [ríe]. Ojalá pueda ayudar al equipo.

Unai Ropero celebra el gol del empate de un Racing-Eldense de diciembre de 2024. / LOF

P: ¿Qué fortaleza le ve al Deportivo de Claudio?

R: El Eldense es un equipo de mucha calidad, de gente con mucho talento. Nosotros intentaremos ir y quitarles el balón, que ahí es donde más incómodos van a estar.

P: Además, con casi un millar de herculanos, ¿saldrán a vencer en campo rival?

R: Sí, eso va a ser increíble. Al final han pasado bastantes años sin jugarse un derbi y creo que va a ser un ambiente increíble.

P: Rubén Torrecilla siempre dice que tiene un grupo muy joven. ¿Cómo se llevan en el vestuario?

R: Muchas veces en el vestuario hay muy buen ambiente. Nos llevamos todos bastante bien. No hay ningún mal rollo ni nada. En el campo, muchas veces y sobre todo fuera de casa tenemos pequeños fallos, de ser demasiado jóvenes, que nos hacen perder puntos. Pero el equipo va cogiendo esa madurez de la competición y creo que le estamos dando la vuelta.

P: ¿Qué siente que es lo que ha ido mejorando el equipo desde el inicio de temporada?

R: Tanto yo como bastante gente nueva nos estábamos adaptando a lo que nos estaba pidiendo el míster. Aparte de eso, en casa sí que es verdad que lo estamos haciendo bien, que estamos jugando bien, que ganamos los partidos, pero lo que nos ha costado es afuera. No solo no hemos sido capaces de ganar, sino que hasta el último partido no habíamos podido puntuar. Creo que tenemos que seguir haciéndolo bien en casa y luego mejorar cuando vamos afuera, aunque empatemos, pero al final iremos sumando.

P: ¿Ve a esta plantilla del Hércules con el potencial de ascender?

R: Yo lo repito: tenemos un equipo para ascender. Hay mucha calidad individual y es que encima no son solo 11 jugadores, es que toda la plantilla es de gran nivel. El que sale lo hace bien y el que está en el banquillo también lo hace bien. Yo creo que eso nos va a permitir estar arriba e intentar ascender, que es el objetivo principal.

P: Es usted de los mejores cobradores de penaltis en la plantilla. Si se da la ocasión, ¿va a pedir el balón?

R: De primeras sí, porque creo que puedo ayudar marcando gol, pero también hay que mirar diferentes situaciones. Igual un compañero se siente con mucha confianza y puede cobrar él. Da igual quien le pegue, pero que sea gol.

P: ¿Qué objetivo se marca para final de temporada?

R: Lo que creo que tanto los herculanos como los jugadores queremos es volver a llevar al Hércules al fútbol profesional, porque se lo merecen tanto la afición como el club. A nivel personal, quiero intentar hacer el mejor año posible y coger la mayor experiencia para volver al Deportivo Alavés.

P: Bueno, y si se pudiera quedar en el Hércules, que sea en Segunda División.

R: Sí, sí, [ríe] con eso me mete caña Enrique.