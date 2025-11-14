Mehdi Puch se queda sin ficha en el Hércules... de momento

Mehdi Puch no podrá disputar el derbi del domingo en Elda. El centrocampista, que el pasado miércoles formalizó su situación contractual con el Hércules, sigue pendiente de que se le permita competir en España, algo que, de momento, no puede hacer. El jugador necesita que se le tramite la documentación exigida y, por ahora, esto no es viable. El francoargelino, que se quedó sin equipo el pasado 20 de agosto, cuando la federación francesa degradó al AC Ajaccio, club al que pertenecía, y lo descendió hasta la sexta categoría por los pagos continuados a su plantilla, recibió la notificación de la rescisión de su vínculo con el conjunto galo el 2 de septiembre.

En ese momento ya se había cerrado la ventana estival de fichajes, lo que significa que cualquier profesional que no haya sido despedido formalmente antes de ese instante, debe aguardar a la apertura del siguiente turno de compraventa para poder encontrar acomodo en otro destino. El caso de Mehdi Puch no puede explicarse solo desde ese prisma, dado que él, por contrato, quedaba liberado automáticamente de su compromiso con la entidad corsa en caso de descenso. Al ser este administrativo, la Federación Francesa elaboró la documentación pertinente, que no se compulsó hasta 2 de septiembre.

Cuando la Federación Española de Fútbol (RFEF) solicitó, a través del sistema TMS (Transfer Matching System) de la FIFA, la activación de la ficha de Puch para competir en Primera RFEF, se encontró con la negativa de Francia a reconocer el derecho del mediocampista con pasaporte galo porque para el organismo que rige el balompié francés, a todos los efectos, el ya jugador del Hércules dejó de pertenecer al Ajaccio el 2 de septiembre.

El conjunto alicantino, con el respaldo absoluto de la RFEF, ha elaborado una apelación para que la FIFA estime las circunstancias que rodean al caso y acepte que Puch quedó liberado de su compromiso laboral cuando se comunicó la sanción al club de Córcega, es decir, el 20 de agosto, que es el día que se pronunció la el juez de competición a través de su sentencia. Pero el proceso abierto debe seguir el pertinente trámite burocrático, así que es imposible que esté con los que ya son sus compañeros en el Nuevo Pepico Amat.

El vía crucis de Mehdi Puch empezó en Elche

Desde que se hizo oficial el descenso administrativo del AC Ajaccio, el centrocampista francoargelino, a través de su oficina de representación, ha intentado que el castigo al club no le pasara factura deportiva a su cliente. En un primer momento, el ahora jugador blanquiazul probó suerte en el filial del Elche, actualmente en Segunda Federación. Lo hizo por considerar que le resultaría más fácil alcanzar la élite desde el Ilicitano despuntando en un club presente en la Primera División.

Los campos de césped artificial en los que debía completar buena parte del campeonato le echaron finalmente para atrás. Su primer deseo fue volver a Francia, porque allí, otros compañeros que también quedaron liberados de su compromiso de manera automática tras la pérdida de categoría, ya han podido inscribirse en la Segunda gala. Esta es otra de las motivaciones que dan forma a la apelación del Hércules, que entiende que la misma excepción que la federación francesa hace con esos otros deportistas, debería hacerla con Puch por más que sea en otro país.

Mehdi Puch, en el Rico Pérez de Alicante, el miércoles pasado, tras firmar oficialmente su nuevo contrato como sub-23. / Álvaro Egea / HCF

Al final, la dirección deportiva del Hércules y uno de los agentes de Puch entraron en contacto y el jugador aceptó probar en la capital. Ya en ese instante, la SAD propiedad de la familia Ortiz le presentó un contrato para que el centrocampista entendiera que, si pasaba la prueba, tendría nuevo destino asegurado. El futbolista la aprobó con buena nota y, desde entonces, ha trabajado con el primer equipo, a las órdenes de Rubén Torrecilla, mientras se arreglaba su permiso de residencia y se le activaba el NIE (Número de Identidad Extranjero) para poder sellar oficialmente su nuevo contrato.

El Hércules confía en que la FIFA responda de forma favorable a su apelación en el caso Mehdi Puch la semana que viene y pueda ser dado de alta en la Federación para que pueda entrar en la convocatoria para debutar contra el Betis B

Todo eso está ya resuelto y únicamente falta que el TMS se resuelva de forma favorable, algo para lo que el Hércules es muy optimista y, además, confía en que quede resuelto la semana que viene, antes de la visita del filial del Betis al José Rico Pérez, dado que considera que su apelación deja muy claro el derecho que tiene Mehdi Puch a seguir jugando sin necesidad de esperar al 1 de enero, tal y como ya hacen la mayoría de futbolistas con los que compartía vestuario en el conjunto corso.

Ben Hamed busca una opción de pase mientras avanza con la pelota en El Maulí, en Antequera. / LOF

Complemento a Ben Hamed

Para la dirección deportiva blanquiazul, su nuevo refuerzo es un centrocampista que destaca en la posición de 'ocho', con mucha capacidad física, muy dinámico, con excelente salida de pelota y gran capacidad de asociación. Además, a diferencia de Ben Hamed, tiene más marcado el fundamento táctico y resulta más académico y más fácil de situar dentro de la estructura defensiva que plantea el preparador extremeño, en la que el camerunés tiene más dificultades por su tendencia a la improvisación y la anarquía.

El centrocampista, que aún está en edad sub-23, ha sido internacional con las categorías inferiores de Argelia y "destaca por su visión de juego, personalidad y compromiso sobre el campo". Puch rivalizará con el africano, Carlos Mangada y el ahora lesionado Roger Colomina por un puesto titular en el centro del campo. "Energía, futuro y calidad para el Hércules", que piensa en él a largo plazo como una apuesta "mucho futuro".