Torrecilla, antes del derbi en Elda: "Siempre que perdemos fuera es por detalles"

Regresa el derbi en el Nuevo Pepico Amat cuatro años después. Lo hace con ambos clubes, Hércules y Eldense, en la tercera categoría nacional, estrenando rivalidad provincial en la Primera Federación. Los dos con el mismo problema: son incapaces de ganar fuera de casa. Los azulgranas no se han impuesto en ninguna de las seis salidas que llevan y el los blanquiazules han caído en cuatro de las cinco que suman.

El drama para los de la capital es que su mal no es pasajero. Dura ya ocho meses. Desde aquel 9 de marzo en que se impuso en El Collao. Y siendo eso un desastre competitivo para quien dice aspirar a lo máximo, lo peor es no ver la realidad (o no quererlo) o simplemente negarla. "Siempre le hacemos los partidos complicados a nuestros rivales cuando jugamos a domicilio. Y cuando perdemos es por pequeños detalles, no hay más que ver los marcadores, siempre es por la mínima", sostiene Rubén Torrecilla con el semblante inmutable.

Rubén Torrecilla posa junto a Gaby Aguado, adjunto a la gerencia de Levantia, dueña de Ekokai, patrocinador principal del Hércules. / Álvaro Egea / HCF

El encuentro del domingo en Elda (16:30 horas, À Punt) servirá para calibrar si la suma de puntos de las dos últimas jornadas va aparejada de una mejora real del juego. "Por más vueltas que le doy, por más que analizo, por más que intento que demos ese paso al frente que nos permita llevar la media puntos que hace falta para lograr los objetivos... vamos a intentar hacer en Elda un partido para eso, para ir a intentar ganar, y si no se puede, no perder", arguye el técnico en su lucha por decir sin decir...

El Eldense y las claves para ganar

"Va a ser un partidazo", el enésimo en lo que va de campaña, según sus análisis previos de cada jornada. Habrá un ambientazo. Se juega al lado de casa. Nuestra gente va a estar con nosotros. Con eso es más que suficiente para que todo el mundo esté motivado. La palabra derbi ya lo convierte en importante", describe Torrecilla.

"El Eldense juega un fútbol muy correcto, con un entrenador (Claudio Barragán) que tiene mucha experiencia en este tipo de enfrentamientos. Tienen muy buenos jugadores. Yo destacaría sus individualidades con futbolistas como Dioni, Fidel, Manu Molina, Quintana... que son todos de superior categoría y están rindiendo a un alto nivel. Pero vamos a jugar un derbi, y eso significa que puede salir un buen partido, ser descafeinado, no tener ritmo... Los derbis se tienen que ganar, da igual cómo. Tenemos que ser serios y minimizarlos, jugar como en Antequera, donde fuimos muy superiores y merecimos la victoria", aduce el entrenador del Hércules, que salvó un punto esa tarde en El Maulí (y su puesto de trabajo) con un tanto en el minuto 101.

"Tenemos que ser un equipo incómodo en el Nuevo Pepico Amat", reitera poco después de haber tildado el duelo de rivalidad de "partidazo".

Altas y bajas

Rubén Torrecilla podrá contar con Javi Jiménez, que regresa después de cumplir su partido de sanción la semana pasada en la victoria sobre el Europa; y con Jorge Galvañ, que no pudo acabar ese encuentro por molestias musculares, pero, como refrendó el técnico, "no tiene nada", así que podrá rivalizar por la titularidad con Samu Vázquez, que ya está para formar de inicio, lo mismo que Unai Ropero.

"Unai es muy importante para nosotros y está en un momento dulce. Le hemos protegido con cargas graduales, pero ya está en disposición de entrar en el once para arrancar el partido", sostiene el preparador extremeño.

Se mantienen las bajas de Oriol Soldevila, Roger Colomina, Richie Dapaah, Alejandro Sotillos y Nico Espinosa, que puede "estar en la convocatoria como premio a todo el esfuerzo que está haciendo, para ir con el grupo, pero no para jugar", advierte Torrecilla, que considera que aún falta un poco para poder verle participar en liga, "igual unos pocos minutos la semana que viene", avisa.