Eldense-Hércules: solo puede celebrarlo uno

Estar mejor no significa necesariamente estar bien. De hecho no lo están ninguno de los dos contendientes que se reencuentran este domingo en Elda después de cuatro largos años sin verse las caras en el Nuevo Pepico Amat. Ambos clubes siguen peleando por engancharse a la verdadera pelea, la del ascenso, la que reúne a los que sí demuestran estar en forma de manera regular.

De momento, ni Eldense ni Hércules caminan por la liga con paso dominante. Continúan inmersos en una búsqueda de estilo convincente que Claudio Barragán, a pesar de llevar solo un mes en el cargo, tiene más avanzada que Rubén Torrecilla, a quien la Primera RFEF se le está atragantando.

Los de la capital se plantan a este primer derbi real del curso con sensación de ir hacia arriba después de haber sumado 10 de los últimos 15 puntos y enlazar dos jornadas sin perder rescatando un empate agónico en Antequera (sellado en el minuto 101) y tras los 16 segundos de brillantez que le bastaron para deshacerse del Europa.

El Deportivo ha logrado lo mismo, igualó con el líder Atlético Madrileño en Alcalá de Henares (1-1) y doblegó al Algeciras en casa (3-2). Con el nuevo inquilino del banquillo, que saltó del filial al primer equipo tras el cese de Javi Cabello, el Eldense aún no ha perdido y ha pasado a la segunda ronda en la Copa del Rey.

El exdelantero del súper Deportivo de la Coruña y de la Roja, que dirigió 16 partidos al Hércules en la 2017-18 en unos tiempos aún más oscuros que estos de ahora, trata de devolver la confianza que ha depositado en él la nueva propiedad azulgrana, que le ha ratificado en el cargo hasta junio... como poco.

El preparador valenciano, a sus 61 años, propone orden, tensión defensiva y fútbol directo aprovechando sus excelentes individualidades en la fase ofensiva. Lo mismo que su homólogo en este derbi, solo que al extremeño le falla más la contención, le falta un patrón colectivo de ataque menos aleatorio y sufre lagunas que llegan a ser lacerantes en los peores casos, generalmente lejos de Alicante.

Altas y bajas

Torrecilla recupera competitivamente a Javi Jiménez (tras su sanción), Unai Ropero (más rodado) y a Samu Vázquez, plenamente restablecido después haber reaparecido la semana pasada para completar la segunda parte entera debido al susto que se llevó Jorge Galvañ tras darse una carrera de 70 metros. Al final se ha quedado en nada y ambos podrán rivalizar por la titularidad. Nico Espinosa aún no, pero se subirá al autocar para volver a sentirse parte... aunque no pisará la hierba durante el partido... según su entrenador.

Tampoco están en disposición de participar en el derbi Oriol Soldevila, Roger Colomina, Alejandro Sotillos ni Richie Dapaah, que continúan inmersos en los procesos de rehabilitación de sus respectivas lesiones, todas de larga duración menos la del central, que está en la recta final de la recuperación. Mehdi Puch, con contrato, pero sin ficha, deberá aguardar a que la FIFA resuleva la apelación formulada por el Hércules.

LOS DATOS ► 34 VECES se han enfrentado en partido oficial co 16 triunfos herculanos y 7 eldenses desde 1942. ► 2021 fue el año del último derbi que se disputó en Elda. Fue el 7 de noviembre y concluyó con empate (2-2). ► 2017 fue la última vez que el equipo de la capital ganó a su vecino en el Nuevo Pepico Amat. Fue el 12 de febrero (0-2) con goles de Javi Flores y del delantero eldense Juan Delgado.

Claudio vuelve a disponer de Guille Macho (después de haber sido suspendido), pero sigue sin Isra Salazar (lesionado desde el verano) y mantiene las dudas de Rubén Quintanilla en el centro y del lateral David Ruiz, quien se encarga por costumbre de ejecutar las acciones a balón parado, fundamentales en duelos de rivalidad como este cuando hay más tensión que fluidez.

Poco más de 100 entradas quedan pendientes de venta a pocas horas del comienzo, por lo que todo apunta a que habrá un lleno a pesar de que el encuentro ha sido elegido como Día del Club, de modo que todos pasan por caja. Ocho meses acumula el Hércules sin ganar a domicilio. La última vez fue en un derbi, en Alcoy... igual esa es la clave.