El Eldense pone fin a la etapa de Torrecilla en el Hércules

Fin de la era de Rubén Torrecilla en el Hércules. La derrota en el Nuevo Pepico Amat deja sentenciado al preparador extremeño, que no se sentará en el banquillo frente al Betis B el sábado que viene. Haber jugado en superioridad durante más de una hora por la expulsión de Álex Serra y aún así mostrarse muy inferior al Eldense todo el encuentro, termina de agotar el escaso crédito que le quedaba al técnico extremeño, que ya no tendrá que dirigir ninguna sesión de trabajo más, dado que esta misma noche se le notificará el cese.

El Eldense se anotó con solvencia el derbi sacando los colores al Hércules, incapaz de hacer daño a su rival pese a jugar con un hombre más durante toda la segunda parte. Fue el equipo local el que apretó como merecía la ocasión en la primera mitad, con un acoso incesante que se tradujo en un primer gol de Dioni tras aprovechar un buen pase interior. Con esa presión, el equipo local metió al rival en su campo, inmóvil, sin ideas y sin generar ninguna aproximación a la portería azulgrana.

Una grave lesión de Jaime Vallejo y la expulsión de Serradell dieron paso al descanso.

Héctor Fuentes

En la segunda mitad, con un jugador más, el Hércules ofreció una tímida mejoría que se desvaneció pronto frente a la organización del cuadro de Claudio Barragán, mejor dispuesto e infinitamente más inteligente a la hora de gestionar el juego.

Ante ello, llegó el segundo tanto Eldense para sacar los colores a un Hércules cuyos números como foráneo resultan sonrojantes. Una acción bien armada por la derecha trasladó el esférico a la banda opuesta donde Bustillo ejecutó sin piedad a Carlos Abad. Falta media hora, pero todo quedaba dicho. Con el Hércules de brazos caídos, la imagen de equipo con aspiraciones quedaba en quimera. De hecho, la imagen puede catalogarse de vergonzosa.

Ahora, todas las miradas quedan puestas en Torrecilla. Todo apunta a que en esta ocasión puede ser destituido.

Fuentes consultadas apuntaron que en las próximas horas se le comunicará a Torrecilla la decisión de destituirle. El nombre de Juan Ignacio Martinez (JIM) vuelve a la palestra