Rubén Torrecilla, entrenador del Hércules: "Siento vergüenza por el partido que hemos hecho"

Cayó el Hércules en Elda y la era Rubén Torrecilla parece haber llegado a su fin. Enésimo traspié del conjunto alicantino fuera de casa y tras la derrota, el técnico extremeño se ha mostrado mucho más claro y dolido que nunca. Ha reconocido sentir vergüenza por el partido de los suyos y también, que la directiva no le ha comentado todavía nada.

"En primer lugar, quiero pedir perdón a la afición que ha venido. Como entrenador, siento vergüenza por el partido que hemos hecho. No puedes venir sin intensidad ante un rival que nos ha pasado por encima con diez y con once. La directiva no me ha comentado nada todavía, esto es fútbol y si no ganas fuera es complicado. La actitud ha sido muy mala", reconocía Rubén Torrecilla.

Sobre si teme por su futuro, el técnico extremeño del Hércules ha comentado lo siguiente. "Estoy muy cabreado después del partido que hemos hecho. Han tenido una marcha más y así es imposible. Estoy mal y jodido, este no es mi equipo, fuera de casa puedes perder o ganar, pero nunca puede faltar la intensidad. No hemos hecho el partido que tocaba, ha sido un día nefasto, para olvidar. En este club si quieres aspirar a todo, en estos partidos le tienes que plantar cara a uno de los mejores equipos. Ha sido un baño de realidad, hay jugadores que hoy no han salido al campo. No es mi identidad como entrenador ni mi equipo".

Siempre Torrecilla ha defendido a sus futbolistas con uñas y dientes, pero tras caer en Elda, ha variado su discurso tras ser preguntado sobre si la plantilla de este Hércules no da para más. "Mientras no den un paso al frente y demuestren su calidad, de momento es un baño de realidad. Te has enfrentado a un equipo bueno, con grandes jugadores y te han pasado por encima. No es que no te haya salido nada, es que no te han dejado hacer nada. Han sido mejores en todo, ahí es donde se ve el pozo de muchos jugadores del Eldense, nosotros tenemos que dar un paso al frente, ni más ni menos. Cuando viene un equipo como el Eldense y ese día no sales te pasan por encima".

Según Radio Ser Elda, se ha podido escuchar a Enrique Ortiz hablando con Carlos Parodi y diciendole "queda con él para mañana y dile que se acabó, o mejor díselo ahora". Sobre esto, el técnico extremo ha señalado que desde el club no se le ha comunicado nada y que es consciente de que la vida del entrenador depende de los resultados. Además, ha hecho hincapié en que lo peor ha sido la forma de perder. "Lo que más me cabrea es que el equipo no ha competido en ningún momento, es para hacerlo mirar. Si el club toma decisiones hay que acatarlas, es ley de vida y de entrenador. He intentado hacer siempre todo lo que está a mi alcance, pero los resultados fuera de casa son lamentables".

La parte fea del partido la vivió Jaime Vallejo, quien sufrió una horrible lesión que le apartará del terreno de juego durante un gran periodo de tiempo. "Hoy hemos intentado competir y los jugadores del Eldense han marcado diferencias. Muchos jugaron el año pasado en Segunda División. Desde aquí espero que Vallejo se recupere lo antes posible. Lo he visto desde el banquillo y he visto que tenía el pie fuera de sitio. Rojas se cae encima sin querer, es parecido a lo de Soldevila. Esperamos que esté lo ante posible, porque son lesiones que no te esperas".

"Es la primera vez que un equipo te pasa por encima fuera de casa. Fuimos a Sevilla, Antequera, Ibiza… pero hoy es un baño de realidad, nos han pasado por encima en todo y con uno menos. Hoy he visto a un equipo superado en todo, estoy muy cabreado. Así no puede salir de casa un Hércules y más con toda la afición", comentaba Rubén Torrecilla.

Se le ha visto mucho más dolido que en otras ocasiones y lo ha justificado de la siguiente manera. "Uno trabaja mucho durante la semana y enseña lo que significa la palabra derbi y esto molesta. Tenemos que dar un paso al frente en este tipo de partidos como el año pasado en Alcoy, esta no es la seña de identidad de mi equipo. Somos el segundo mejor equipo de la categoría en casa, pero fuera somos un desastre".