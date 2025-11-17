Beto Company, nuevo entrenador del Hércules

Menos de 24 horas ha necesitado el Hércules para encontrar reemplazo a Rubén Torrecilla en el banquillo. La comisión deportiva blanquiazul deposita la responsabilidad de devolver al equipo a la pelea por el ascenso a Albert Company Vengut, al que todo el mundo del fútbol llama Beto. El preparador valenciano, que en enero cumplirá 47 años, se enfrenta al desafío de mayor responsabilidad de toda su carrera.

La secretaría técnica redujo a dos el cupo de candidatos tras descartar a Juan Ignacio Martínez en la penúltima criba. La veteranía del alicantino (61 años) y su falta de contacto con la Primera RFEF pesaron en su contra a la hora de seleccionar al sucesor del extremeño. Guillermo Fernández Romo fue quien finalmente pugnó con el preparador nacido en València, a quien ya se pidió por la mañana que viajara a Alicante.

Beto Company posa en el Rico Pérez de Alicante después de firmar contrato con el Hércules. / Álvaro Egea / HCF

Ambos comparten el mismo tesón, edad, hambre por triunfar, pero finalmente el discurso (y el método) que más sedujo a la propiedad fue el de Beto, que firma hasta junio de 2026, con opción de ampliar un año más de modo automático en caso de lograr el salto de categoría, algo que no le suena ajeno al extécnico del Andorra, que finalmente le ganó la partida en el casting a quien puso su firma en el 'acta de defunción' del Cartagena... sin ser él el responsable del descalabro, dado que asumió la tutela del descendido Efesé el curso pasado después de que ni Abelardo ni Jandro dieran con la manera de hacer funcionar al conjunto albinegro.

Experiencia positiva

Alberto Company Vengut, que ha conocido las instalaciones en las que comenzará a trabajar desde este martes, es quien menos recorrido atesora en los banquillos, pero, a juzgar por el desenlace, quien más convincente a la hora de demostrar sus capacidades al dueño después de que, insólitamente, se le privara de disfrutar del logro mayúsculo rubricado en su estreno como primer entrenador.

La pasda campaña, sucedió a Ferran Costa en el FC Andorra, en Primera RFEF, después de haber ejercido como ayudante suyo en el club del Principado una vez que Costa renunció al Badalona Futur en pleno curso, yendo líder destacado en el club que tutelaba Toni Freixa, y a falta de nueve jornadas para el final de liga, siendo el claro favorito al ascenso.

Los jugadores del Andorra mantean a Beto Company después de sellar el ascenso a Segunda División. / SPORT

Los catalanes acusaron la fuga de Ferran Costa con un desplome histórico, sin precedentes, el que propició el salto de categoría del Hércules de Torrecilla en un desenlace de épico recuerdo para la hinchada blanquiazul. Beto Company estuvo 18 encuentros al frente del conjunto andorrano y terminó consiguiendo al ascenso a Segunda División. Aun así, Gerard Piqué decidió no seguir apostando por él en el regreso a LaLiga. El técnico valenciano asumió la titularidad del cargo cuando el equipo del Principado era décimo en el grupo 1, lo clasificó para el "play-off" de ascenso y, tras superar dos eliminatorias, selló el salto de categoría. Pese a ello, el 25 de junio pasado, le comunicaron que no seguiría.

Beto Company llega al Rico Pérez tras viajar desde Valencia hasta Alicante este mismo lunes. / Alex Domínguez

Perfil formativo

Otro de los aspectos que ha hecho a la comisión deportiva del Hércules decantarse por Beto Company ha sido su marcado carácter docente, que casa perfectamente con el modelo de plantilla que va a encontrarse el técnico valenciano, que siempre se ha mostrado muy favorable a la confección del equipo, incluso en las primeras conversaciones de tanteo.

A lo largo de su carrera ha dirigido distintos proyectos en categorías de formación, en el desarrollo de filiales, acumulando experiencia en en consolidación de proyectos deportivos. Este es un factor capital para que la SAD propiedad de la familia Ortiz haya avalado la propuesta de la dirección deportiva encabezada por Paco Peña.