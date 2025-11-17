Así es Beto Company, el nuevo entrenador del Hércules: un acólito de Pep y Sarabia formado en el fútbol de esparto

El Hércules, tras un casting exprés, encomienda a Beto Company la tarea de reconducir su deficitario arranque de competición. El técnico valenciano de solo 46 años, misma edad que Rubén Torrecilla, se hará cargo del equipo este martes, con la mirada puesta en el partido frente al Betis B de este sábado (21 horas). Después de un fugaz pero fructífero paso como primer entrenador del Andorra, donde en cinco meses devolvió a Segunda División a un equipo que hasta su llegada deambulaba en la media tabla, Company toma las riendas de un equipo que toco fondó a nivel futbolístico el pasado domingo, en el Nuevo Pepico Amat.

Es la primera vez que firma estando libre por un equipo de tercera categoría, ya que su oportunidad en Andorra llegó cuando era segundo entrenador, tras relevar a Ferrán Costa en el cargo. Hasta entonces, siempre había dirigido banquillos de inferior categoría. Su trayectoria como primer entrenador se concentra en el fútbol regional de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Entre 2012 y 2023, Company ha pasado por el CD Benicarló, el Juvenil A del Nàstic de Tarragona, el Reus B, el Pobla de Mafumet, la UE Rapitenca y el Atlètic Lleida.

La pasada temporada, tras iniciarla como entrenador asistente de Costa, dio el salto como primer entrenador en la jornada 21, con el Andorra como 10º clasificado y a solo cuatro puntos de los puestos de descenso a Segunda RFEF. En los últimos 17 partidos de liga hizo 32 puntos. Obtuvo así el 62% de los puntos que disputó, un porcentaje que permitió al club del Principado cerrar la campaña a solo cinco puntos de la campeona Cultural Leonesa.

Beto Company, durante un partido con el Andorra. / AND

Los registros del Andorra durante los cinco meses que estuvo en el cargo son un fiel reflejo de los entrenadores en los que se inspira, una lista en la que destacan Pep Guardiola, Antonio Conte o Eder Sarabia, entre otros. En la segunda vuelta de la competición, el Andorra fue el equipo con mayor posesión, el 2º que más pases dio y el 3º equipo al que menos remataron de toda la Primera RFEF. También destacó el equipo en fase ofensiva al situarse como el 2º bloque con más remates por partido y el 5º que más toques dio en área rival, datos que reflejan la naturaleza ofensiva por la que se caracterizan sus equipos.

Referentes

En una reciente entrevista, concedida hace un mes al canal de YouTube 'The Game Changer', Company se autodefinió como un "apasionado del fútbol". "No me importan que las horas pasen. Para mí, trabajar en el fútbol es trabajar en lo que me gusta. Es algo que he convertido en mi trabajo con el paso de los años, pero que durante mucho tiempo he hecho gratis", dice el nuevo entrenador blanquiazul, que compaginó el entrenar con trabajar en la gestión del archivo del Ayuntamiento de Amposta (Tarragona) durante 13 años, desde junio de 2011 hasta hace solo 16 meses.

Al ser cuestionado sobre los entrenadores "que más le han influenciado" a lo largo de su carrera, Company destacó a cuatro por encima del resto: Pep Guardiola (Manchester City), Antonio Conte (Nápoles), Francesco Farioli (Oporto) y Eder Sarabia (Elche). Todos los técnicos citados, con matices entre ellos, cuentan con un punto en común: siempre tratan de organizar a su equipo a partir de tener el balón. Una idea que, por otro lado, también implantó el nuevo entrenador herculano durante su estancia en Andorra y sirve como punto de partida para imaginar la propuesta que tratará de transmitir en el vestuario blanquiazul.

Precisamente sobre Sarabia, con quien comparte el haber ascendido al Andorra antes de firmar por un equipo de la provincia, destacó el "mérito que tiene que sus equipos sean siempre reconocibles". "He recibido influencia de él. Lo que hacía en Primera RFEF con el Andorra, ahora lo sigue haciendo con el Elche. Llega al Metropolitano y le quita el balón al Atlético de Madrid. Me parece una cosa alucinante para estar en la súper élite. Es un entrenador que merece mucho la pena ver y seguir", añadió en la entrevista sobre Sarabia.

Relación con Piqué

Company, durante su estancia en el Principado, también estableció una estrecha relación con Gerard Piqué, figura visible de Kosmos, empresa propietaria del FC Andorra desde 2019. La leyenda culé formó parte del cuerpo técnico andorrano durante los cinco meses de Beto como entrenador principal. Piqué ejercía como asistente del primer entrenador durante la semana. Llegaba los jueves a las instalaciones del club y trabajaba codo con codo junto a Company para preparar el partido del fin de semana.

Gerard Piqué, durante una rueda de prensa del Andorra. / FC Andorra

Eso sí, los partidos de liga los vivía detrás del banquillo, al figurar a nivel federativo como director deportivo y no como parte del cuerpo técnico. La relación con Piqué fue buena durante su estancia en el club, pero Company terminó algo decepcionado con el exjugador tras su no continuidad. El entrenador valenciano deseaba haber disfrutado el premio de entrenar al club en Segunda tras llevarlo al fútbol profesional en solo cinco meses, pero la directiva decidió no renovarle y firmó a Ibai Gómez. Ahora, Company afronta en Alicante su segunda oportunidad en Primera RFEF, donde tratará de cumplir con el mismo objetivo que le impusieron cuando tomó las riendas del Andorra: el de devolver al equipo al fútbol profesional.