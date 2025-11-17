Los candidatos para suplir a Rubén Torrecilla en el Hércules

El Hércules confía en dejar resuelta este mismo lunes la búsqueda del sustituto para Rubén Torrecilla, a quien se comunicó su despido tras la sonrojante derrota en el derbi con el Eldense pese a jugar más de una hora con un futbolista más sobre el césped del Nuevo Pepico Amat. Los tres nombres que conforman la lista de sustitutos que maneja la comisión deportiva son tres perfiles distintos, dos relativamente jóvenes, de la misma edad que el ya extécnico blanquiazul, y otro más veterano, cada uno con sus puntos fuertes y con idearios tácticos muy marcados.

De entre ellos tres saldrá el elegido para tratar de devolver al Hércules a la pelea por el ascenso. Juan Ignacio Martínez, Guillermo Fernández Romo y Beto Company son los aspirantes a suceder al preparador de Jarandilla de la Vera, que abandona el club en su tercera campaña en Alicante después de sumar el domingo la sexta derrota de la temporada en una docena de partidos. Nadie ha perdido más veces que los alicantinos en el grupo 2, que igualan a tropiezos con el colista Betis B, su próximo rival en liga.

Juan Ignacio Martínez (JIM) da instrucciones durante un partido. / INFORMACIÓN

Con el primero, sin equipo desde que en febrero del año pasado salió del Foolad FC iraní, se reunió tiempo atrás la propiedad de manera informal, sin hablar de salario ni proponer oferta, más por sondear sus conocimientos actuales de la categoría y de la plantilla blanquiazul, que por un interés definitivo en su contratación. Fue hace semanas y aquel encuentro no impidió que la fe en Torrecilla de Enrique Ortiz se quebrara a pesar de que el discurso (y el método de trabajo) del preparador alicantino convenció al dueño de la entidad.

Impulso joven y hambre de éxito

Los otros dos nombres son los que más interés han despertado en la dirección deportiva. Tanto Romo como Company tienen ahora 46 años. En el caso del exentrenador, entre otros clubes del Real Zaragoza, el Levante, o el Valladolid, la experiencia es mucho mayor dado que ahora tiene 61 y lleva dirigiendo proyectos desde 1997, algunos de ellos en Primera División o en situaciones de máxima exigencia, aunque en las últimas campañas ha trabajado más en el extranjero que en España.

Guillermo Fernández Romo, durante su etapa en el banquillo del Cartagena. / INFORMACIÓN

Romo fue quien consumó el último descenso del Efesé, pero lo hizo después de asumir un proyecto por el que ya habían pasado esa temporada Abelardo (6 partidos), que la inició, y Jandro (16). Tras la salida del fútbol profesional, se optó por no renovar al preparador madrileño para no iniciar la andadura en Primera Federación con ningún vestigio que recordase al curso del desastre albinegro a pesar de que él mejoró los números de sus predecesores.

Beto Company, durante su etpa al frente del Andorra, en Primera Federación. / FC Andorra

Alberto Company Vengut es quien menos recorrido atesora en los banquillos y quien más ganas tiene de demostrar sus capacidades después de que se le privara de disfrutar del logro obtenido en su estreno como primer entrenador. Sustituyó a Ferran Costa en el FC Andorra, en Primera RFEF, después de haber sido ayudante de este en el club del Principado una vez que Costa renunció al Badalona Futur en plena campaña, yendo líder destacado, y siendo el claro favorito al ascenso.

Los catalanes acusaron la fuga de Ferran Costa con un desplome histórico, sin precedentes, el que propició el salto de categoría del Hércules de Torrecilla en un desenlace de épico recuerdo para la hinchada blanquiazul. Beto Company estuvo 18 encuentros al frente del conjunto andorrano y terminó consiguiendo al ascenso a Segunda División. Aun así, Gerard Piqué decidió no seguir apostando por él en el regreso a LaLiga. El técnico valenciano asumió la titularidad del cargo cuando el equipo del Principado era décimo en el grupo 1, lo clasificó para el "play-off" de ascenso y, tras superar dos eliminatorias, selló el salto de categoría. Pese a ello, el 25 de junio pasado, le comunicaron que no seguiría.

Despedida de Rubén Torrecilla

Este lunes está previsto que Rubén Torrecilla firme su rescisión formalmente en las oficinas del José Rico Pérez para poder inscribir a su sustituto, que debería empezar a trabajar con la plantilla este mismo martes si nada se tuerce. El preparador extremeño se marcha de Alicante después de haber dirigido 86 partidos oficiales al Hércules, 50 de ellos en Primera RFEF tras sellar el último ascenso del club, el aval que le ha mantenido en el cargo pese a sus pésimos números en las dos últimas campañas.

En esta categoría, antesala del fútbol profesional, ha conseguido ganar 17 encuentros (solo 3 a domicilio) y ha perdido 23, un balance muy pobre, impropio de la exigencia histórica y presupuestaria del Hércules, que ha acabado provocando una destitución que estuvo muy cerca de consumarse el pasado junio, cuando la secretaría técnica apostaba por un cambio de rumbo tras el mal papel realizado por los blanquiazules en su estreno en la tercera categoría nacional.

Sin embargo, el dueño de la SAD blanquiazul optó por no ejecutar esa opción al no lograr entonces el sí de Jon Pérez Bolo, que se dejó querer después, pero acabó renunciando a la posibilidad definitivamente hace algo más de un mes... pese a estar aparentemente de acuerdo en todo... por teléfono. Hoy dirige al Huesca.