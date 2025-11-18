Análisis Hércules | ¿Cuánto riesgo hay en la elección de Beto?

Debió de hacerse mucho antes. Cuando se planteó. En verano. El riesgo habría sido el mismo, pero el margen de acierto mucho mayor. Los números de Rubén Torrecilla en Primera RFEF avalaban el cese. Casi lo gritaban. El cierre de curso, calamitoso, solo fue el lógico desenlace de una trayectoria sembrando dudas cada vez que tocaba competir a domicilio. Cambiarlo todo sin cambiar lo principal rara vez funciona, salvo que lo que se piense sea que la figura del entrenador es lo menos importante a la hora de jugar.

No es así nunca. Jamás. Los técnicos que han tenido que soportar a lo largo de sus carreras aquello de que sus equipos ganaban a pesar de ellos, lo saben bien. Ellos eligen la manera de jugar, de entrenar, de enseñar a los más jóvenes para que puedan ser útiles. Ellos gestionan los egos, ellos motivan a la plantilla, ellos apagan los fuegos. Son ellos quienes escogen la estructura, el modelo, quienes tienen que leer lo que ocurre sobre el terreno de juego una vez que las cosas no salen como estaban preparadas durante la semana. Ellos son quienes deben hacer evolucionar los sistemas, desarrollar los fundamentos y las cualidades de los futbolistas.

LOS DATOS ► 107 entrenadores han ocupado el banquillo del Hércules en su historia, incluido Beto Company. ► 21 técnicos han dirigido al conjunto blanquiazul desde que abandonó el fútbol profesional en 2014. ► 10 puntos separan a los alicantinos del líder y cinco de los puestos de «play-off».

Si falla eso, no hay forma de ganar. Pueden estar más dotados en unas cosas que en otras, pero en ninguna pueden ser un cero porque entonces lo pagas. El preparador siempre resulta capital, para bien y para mal, por eso no hay que tomarse nunca a la ligera su elección... ni su destitución.

El Hércules primero se equivocó no reaccionando a los signos de debilidad que daba Torrecilla tras el salto de categoría. Eran idénticos a los que se intuían en Segunda RFEF, pero tras el ascenso se veían más porque enfrente ya había equipos más hechos, más fuertes, mejor estructurados. Se creyó en la palabra del técnico, puede que del amigo, y se ignoraron los hechos. Mal. Y no será porque la dirección deportiva no lo tenía claro... y lo expresó cuando tocaba.

El responsable de la parcela deportiva del Hércules de Alicante, paco Peña, en la sala de prensa del Rico Pérez. / Rafa Arjones

Redundancia

El segundo fallo ha sido el tiempo de respuesta después de notarse a la legua que los males que condenaron el proyecto anterior seguían latentes. Que al Hércules de Torrecilla le dolía siempre por el mismo sitio, que no había cura, que el daño era crónico. Al final no quedó más remedio que cortar de raíz, pero eso no mengua el riesgo de fracasar. Al revés. No solo se han perdido partidos (seis de doce, la mitad de los que se llevan), se ha desperdiciado lo único en la vida que es imposible de recuperar: el tiempo. Ese que hace falta para acoplar las piezas, para ajustar la táctica al gusto del entrenador, el que se necesita para implementar un modelo que, para más desgracia, has vuelto a construir al gusto del anterior preparador, el que no debía continuar porque no se lo había ganado.

Encima, cuestionado como él sabía que estaba por el responsable del área técnica y una parte importante de la propiedad, igual protestó menos de lo que le hubiera pedido el cuerpo, activó el perfil bajo hasta que, sobrepasado por la tozudez morrocotuda de la realidad, se dio cuenta de que sus horas en el banquillo del «gigante dormido» que siempre repetía que él había despertado (obviando siempre el cómo) se habían terminado, que ya no había vuelta atrás, que defenderle era una insensatez de dimensión descomunal.

Ahí ya volvió a ser el Rubén de siempre, el que se quita de en medio cuando vienen mal dadas y dice sentirse avergonzado de sus jugadores, los mismos que ensalzaba de manera populosa sin despeinarse cuando le convenía.

Rubén Torrecilla, y su ayudante, Iván Moya, justo detrás, van camino del banquillo visitante en el Nuevo Pepico Amat de Elda. / Héctor Fuentes

Seguramente Beto Company sea un excelente entrenador. Todos lo son. Viven para el fútbol. Ya no quedan dinosaurios de esos que se desentendían del trabajo, delegaban en sus segundos y se dedicaban a contar batallitas. Esos están en extinción. Ahora todos estudian, dedican muchas horas, se creen y defienden lo que dicen con argumentos, los suyos, que no tienen por qué ser los válidos.

El problema es que Beto responde a un perfil diametralmente opuesto al de su predecesor. Al valenciano (con alma y esencia catalana) le gusta el balón, la tenencia de la pelota. Le apasiona armar el juego desde atrás, defender con la posesión, darle velocidad a la circulación con pases cortos, con el bloque unido, con vocación asociativa. Nada que ver con el técnico saliente, al que solo se le podían ver «virtudes» a la carrera, en el descontrol, al galope.

Pequeña conmoción de Jeremy de León en el entrenamiento del Hércules en Fontcalent / Jose Navarro

Con Beto cobran presencia los interiores, los mediocentros. La mitad de la cancha le es muy útil al nuevo entrenador del Hércules. Para el anterior solo era una zona de paso de la bola, no necesariamente a ras del suelo. El riesgo flagrante es que adaptar el gusto del nuevo preparador a las virtudes de su plantilla puede no ser sencillo. Conseguir que la zaga active de manera recurrente la primera fase del ataque desde abajo, sin pelotazos, implicando a Carlos Abad en ese proceso, igual es una aventura que precisará de un margen que este proyecto ya no tiene porque no le caben muchos más tropiezos de aquí hasta el final de la temporada si, de verdad, pretende estar presente en la pelea por el ascenso.

Cruzar los dedos

El primer día de Beto fue todo energía, positivismo, ánimo a los jugadores, suplicándoles que se arriesgaran a fallar, dejando muy clara la receta, la forma de atacar, de asociarse, de combinar. Facilitando los automatismos, el posicionamiento, enjugando los fallos, dando palmadas, alegrando los oídos a todos, recordándoles que no hay que preocuparse por equivocarse, «que solo es fútbol», les gritaba si le veía dudar.

Pero todos los toreros son el mejor de la historia cuando maniobran en un salón, sin animal delante, sin miedo al miedo. En el campo, con puntos en juego, la responsabilidad a cuestas y el peso de las miradas de miles de entrenadores en potencia cayéndote encima, ahí la situación cambia. Se ha privado a Beto de la posibilidad de crear su proyecto desde la raíz, así que no se le puede pedir responsabilidad si la medida no da rédito inmediato, esa habrá que atribuirla mucho más arriba.