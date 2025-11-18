Fran Sol y Carlos Rojas se pierden el debut de Beto Company en el Hércules

Dos bajas seguras que unir a las ya conocidas de Oriol Soldevila, Roger Colomina y Richie Dapaah. Beto Company no podrá contar en su primer partido como entrenador del Hércules ni con Fran Sol ni con Carlos Rojas. Los dos atacantes blanquiazules vieron, en la derrota sufrida en Elda del domingo pasado, la quinta tarjeta amarilla, de modo que deberán cumplir este sábado un partido de sanción.

Ninguno estará a disposición del técnico valenciano en el Rico Pérez frente al colista Betis Deportivo. El colegiado Juan Manuel Gordillo amonestó a los dos por el mismo motivo: "realizar una entrada a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón". Las imágenes del encuentro confirman lo que indica el colegiado en el acta, de modo que no habría tenido mucho recorrido elaborar un recurso para tratar de que el Comité de Competición anulara alguna, o las dos. El club ha descartado la apelación.

Fran Sol se lamenta después de errar un remate durante la victoria del Hércules sobre el Europa en Alicante. / Jose Navarro

Solo cuando las imágenes revelan un error "flagrante" de quien dirige el encuentro, el Juez Único rearbitra el encuentro y corrige la decisión adoptada sobre el terreno de juego dado que el acta goza de presunción de veracidad, y esta solo puede ser contravenida cuando el fallo no ofrece discusión alguna, ni la más mínima. En caso de duda, siempre prevalece la redacción del colegiado.

Un derbi caliente en Elda

En ambos casos el contacto existe y se ajusta perfectamente a la descripción reflejada el colegiado valenciano, que no tuvo un partido fácil en el Nuevo Pepico Amat, con una expulsión, la de Álex Serra por una patada a Fran Sol sin pelota de por medio al filo del descanso; un penalti muy protestado en el área del Hércules que se desestimó tras consultar el VAR, y el encontronazo de Vallejo con Rojas que terminó con el jugador del Eldense en el Hospital por una fractura de peroné y sin amarilla para el extremo colombiano, que sí que la vio en el arranque del segundo tiempo.

Torrecilla observó el grado de aceleración de su futbolista y al minuto siguiente ordenó el cambio por Jeremy de León. Valió de poco, porque, incluso jugando en superioridad, el Hércules del ya exentrenador blanquiazul, fue capaz de encontrarle un punto débil al sistema de Claudio Barragán, que siguió dominando el derbi en inferioridad.

Buen ambiente el primer día

Beto Company puede recuperar, por contra, a Alejadro Sotillos y Nico Espinosa, que en la primera sesión de trabajo dirigida por el preparador valenciano ya estaban trabajando al mismo nivel de intensidad que el resto de compañeros, integrados perfectamente en la dinámica del grupo. Dos buenos refuerzos, a pesar de que ambos andarán muy bajos de ritmo de competición después de muchas semanas al margen, sin convocar.

El susto de la mañana lo ha dado Jeremy de León, que sufrió un golpe en la cabeza durante uno de los ejercicios con balón que organizó Beto y que obligó al internacional puertorriqueño a ser atendido sobre la hierba de Fontcalent y a parar un buen rato. En principio, no reviste gravedad, pero al tratarse de una contusión craneal, hay que mantener la precaución, aunque se confía en que no le impida participar en el regreso del Hércules al Rico Pérez, ya con nuevo entrenador, el vigesimoprimero que se sienta en esa silla desde que el conjunto alicantino abandonó el fútbol profesional hace once años, en junio de 2014.