Beto Company, nuevo entrenador del Hércules: "Queremos ser protagonistas siempre, da igual en el Rico Pérez que en cualquier campo"

El valenciano Beto Company ha sido presentado en sociedad este jueves como nuevo entrenador del Hércules. Acompañado por el secretario técnico, Paco Peña, quien le agradeció su disposición para venir a Alicante, el técnico ha expresado con claridad su deseo de "ser protagonistas siempre, mandar siempre. Y da igual en el Rico Pérez que en cualquier campo de la categoría".

Con corta pero positiva experiencia en el ascenso del Andorra al fútbol profesional, Company comparte que su "manera de entender esto no es otra que ir a buscar las cosas. Esto implica tomar y asumir ciertos riesgos. Y esos son los que el Hércules, como club grande de la categoría, va a asumir bajo mi dirección". El recién llegado entrenador respondió a 17 preguntas en menos de 20 minutos. No se anda con rodeos, es enfático, directo, aunque sabe a la perfección que sólo los resultados le harán realmente convincente.

Company llega a un Hércules que marcha decimotercero en la tabla y ya ha superado el tercio de la competición. "Obviamente la clasificación o la competición no esperan a nadie. Y es mucho mejor asentar todo eso que queremos transmitir en base a victorias que en base a resultados negativos", ha reconocido el técnico valenciano. Sobre la premura con la que asume el equipo, teniendo partido este sábado contra el Betis Deportivo, Company señala que "estamos hoy en el día 3 de nuestra, entre comillas, pretemporada. Pero es que estamos a un nivel muy alto y esa es la sensación que tenemos. Por lo que hemos visto que el ratio de mejora también es muy alto y elevado."

"Somos el equipo de las cero excusas"

Pero el entrenador no se escuda tras este hecho: "Está claro que crear cuesta muchísimo. Pero yo lo comenté directamente a los jugadores en mi primer contacto, aquí somos el equipo de las cero excusas y yo no las voy a meter". Sobre el vestuario en el que ha aterrizado esta semana, señala que ha encontrado un grupo "que sale del duelo y eso es inevitable, hay que reconocerlo y hay que rehacerse de eso. Pero también nos hemos encontrado un vestuario con una predisposición al trabajo increíble, con una predisposición a la mejora extraordinaria".

Company, en su primera rueda de prensa como técnico blanquiazul, junto a Paco Peña. / Héctor Fuentes

Y en este punto, el nuevo técnico ha otorgado un reconocimiento a Rubén Torrecilla: "Le felicité porque creo que me he encontrado una familia, y si uno está dos meses en un sitio y se encuentra una familia seguramente no es mérito suyo, pero si uno lleva dos años y medio, es absolutamente mérito suyo".

Sin embargo, Company ya marca distancias con algunos mantras del torrecillismo. "No me vale la doble cara de la moneda. La cara A, la cara buena, cuando jugamos en este estadio histórico que tenemos. Y la cara B, la de cambiar fuera. No, la mentalidad es siempre la misma", ha dicho el preparador tras ser cuestionado por cuáles serán sus planteamientos fuera de casa.

Tampoco parece importarle la edad de la plantilla, de la que Torrecilla recordaba frecuentemente su media de edad. "Nuestro rival del sábado es más joven que nosotros. Pues entonces ya no me sirve el argumento. Los futbolistas son futbolistas. A mí el DNI del futbolista me da igual. A mí lo que me interesa es su capacidad de transmitir ahí fuera todo aquello que tiene dentro. Entonces, a mí que tenga 17 años o 45, me da exactamente igual. Si es por ese motivo, ganaríamos 5-0 esta semana a un equipo más joven que nosotros", ha respondido Company sobre este asunto.

Dominio del balón

La propuesta del valenciano es "ser dominadores, ser poseedores del balón, ser combinativos, lo que tenemos que generar es unos comportamientos que nos lleven a unas zonas de ataque donde seamos capaces de explotar todas las capacidades de nuestros futbolistas. Yo creo que el hecho de jugar bien, y que además jugar bien creo que también es estético, creo que es lo que te acerca a ganar".

Presentación oficial de Beto Company como entrenador del Hércules CF / Héctor Fuentes

Ganar, además, para cumplir el objetivo que presupone a "este club enorme, histórico, que es un orgullo y un honor entrenar", el cual, según se extrae de sus palabras, no es la salvación. "El objetivo número uno es ganar el sábado. El objetivo número dos es construir una identidad. Y el objetivo número tres es siempre mirar hacia adelante y hacia arriba. Yo no voy a mirar hacia abajo", ha enfatizado Company.

Para este sábado, el entrenador ha incluido a Nico entre los efectivos disponibles, aunque siempre con la "paciencia" que requiere su recuperación, y solo cuenta con las bajas de Rojas y Fran Sol, por sanción, y de Soldevila y Colomina, por lesión. Espera debutar en el banquillo ante un Betis Deportivo "atrevido, con un talentazo enorme. Un equipo que va a querer dominar en base a la posesión del valor. Y un equipo al que no debemos dejar de hacer esas cosas".