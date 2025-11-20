El PSPV acusa de «desmemoria» al Consell por la gestión del Rico Pérez

Tras desvelarse que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) no cobró el alquiler del Rico Pérez al Hércules durante siete años, que se corresponden a la etapa del Botànic al frente de la Generalitat, el PSPV ha acusado al actual Consell del PP de «desmemoria interesada» a la hora de hablar del estadio y de la relación del IVF con el club de fútbol alicantino.

Fuentes cercanas a la dirección de la entidad financiera en aquella época señalan que si no se cobró el alquiler, establecido en un 7 % de los ingresos de taquilla, abonos y televisión del club, fue porque el IVF no reconocía la subrogación del convenio de uso previo, con condiciones muy favorables al Hércules. Este contrato fue firmado en 2007, cuando el estadio pasó de manos del Ayuntamiento, gobernado entonces por Sonia Castedo, a Aligestión, una sociedad de Enrique Ortiz.

Tanto es así, que el banco de la Generalitat litigó durante años para conseguir la resolución de ese contrato, por lo cual la estrategia jurídica del instituto público pasaba por no cobrar las rentas establecidas en el convenio de uso. Además, el primer requerimiento de cobro del IVF se efectuó en febrero de 2024, justo después de que la Justicia ratificase el contrato, por lo que desde el PSPV consideran que Enrique Montes, director del IVF designado por el gobierno de Carlos Mazón, se mantuvo apegado a la misma estrategia marcada por Manuel Illueca durante la etapa del Botànic. «¿Por qué no requirieron el alquiler en su primer día al mando?», se cuestionan.

Recuperar parte de los 18 millones perdidos

Por otra parte, los socialistas recuerdan que el recinto pasó a manos del IVF en 2017 para recuperar de algún modo los 18 millones de euros que, en 2010, el banco del Consell avaló a la Fundación del Hércules, «a pesar de su falta absoluta de solvencia y de que ni siquiera pudieron afrontar los intereses del primer plazo» del préstamo, que finalmente tuvo que ser asumido con dinero público. Defienden, por tanto, que fue el Botànic el que tuvo que pleitear «para recuperar algo de dinero para las arcas públicas de la Generalitat, es decir, en favor de todos los valencianos y valencianas».

Marcador electrónico del Rico Pérez, uno de los elementos adquiridos con el préstamo del IVF. / Rafa Arjones

Según se extrae de declaraciones de Illueca al diario El Mundo en 2018, «el Hércules no pagó a tiempo nunca. Pero a nosotros no nos importa. Lo que queremos es poder disponer del estadio cuanto antes». En tal sentido, la prioridad del IVF en aquella etapa era firmar un nuevo convenio lo antes posible, principalmente porque el banco del Consell no se hizo con el estadio en una subasta concursal para ser el «casero» del Hércules, sino para recuperar parte de los 18 millones perdidos.

Otra cosa es que la vía judicial no haya sido favorable a los intereses del IVF y haya ratificado el contrato de 2007, que da uso preferente del estadio al Hércules hasta 2032. En este escenario, fuentes de la etapa del Botànic explican que también hubiesen procedido a requerir el alquiler que recoge el convenio de uso, mientras toca esperar a siete años más a que para recuperar el usufructo del recinto deportivo.

«El PP hizo una gestión terriblemente lesiva para el interés público y el de todos los alicantinos, y dejó al Rico Pérez hipotecado por su mala política. Esa es la historia real», señalan desde el PSPV, mientras consideran que el IVF actuó como «una entidad pública seria, con responsabilidad y dentro de la legalidad». Señalan que donde había un crédito incobrable, ahora hay un estadio que acabará siendo de todos los ciudadanos de la Comunidad.

Por ello, insiste en que «quien convirtió el Rico Pérez en un problema financiero fue el PP, que regaló millones, permitió impagos, firmó convenios opacos y dejó la deuda a la Generalitat».

El Hércules, de perfil

Este intercambio de acusaciones entre la oposición y el Consell cabalga sobre la indignación de la afición herculana por el deterioro evidente del estadio. En este aspecto, aunque el Hércules tiene mucho que decir sobre la conservación y mantenimiento, no se ha pronunciado sobre el asunto.

El club hizo un reconocimiento tácito de la deuda al transmitirle al IVF su voluntad de imputar el coste de las obras de urgencia del estadio al pago por compensación del alquiler adeudado. Además, el requerimiento de pago, con las cantidades ya estipuladas hasta 2024, se hizo hace más de un año y sigue a la espera de una liquidación «en obras» que requerirá de un acuerdo de pago por compensación.