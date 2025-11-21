Hércules-Betis B: Frío ártico y urgencia en el debut de Beto

Vuelta a empezar. La pena es que no será desde cero. La era Beto Company, además de tarde, arranca con un déficit de 10 puntos, los que separan a su equipo de la cabeza de la clasificación... o lo que es lo mismo, del ascenso directo a Segunda División. La herencia recibida pesa, pero el preparador valenciano, crecido en Cataluña, ha estrenado cargo con una dosis de ilusión e implicación tan alta, que está convencido de que tiene margen de sobra para revertir la situación.

Jeremy de León y Unai Ropero, durante un entrenamiento preparatorio antes de la visita del Betis Deportivo a Alicante. / Álvaro Egea / HCF

De momento hay dos hombres con los que no podrá contar: Carlos Rojas y Fran Sol, ambos sancionados por acumulación de amonestaciones. Tampoco dispone de Oriol Soldevila, Roger Colomina ni Richie Dapaah, lesionados. Lo bueno para el técnico recién llegado es que su debut será en el Rico Pérez, donde los blanquiazules han ganado 13 de los 14 puntos que atesoran en este grupo 2; y que el rival, el Betis B, atraviesa una racha deplorable de resultados.

EL RIVAL ► 0 victorias del filial del Betis como visitante esta temporada, suma 3 puntos en 6 salidas. ► 1 triunfo bético en las 12 jornadas que se llevan disputadas hasta la fecha. ► 4 jornadas seguidas sin ganar con 1 puntos de 12 posibles es la racha con la que llegan los sevillanos a Alicante

El filial verdiblanco llega a Alicante con solo una victoria en todo el curso. Fue por la mínima, frente al Atlético Sanluqueño, en Sevilla. Desde entonces, un punto de doce posibles con tres derrotas (Sabadell, Real Murcia y Tarazona) y un empate (en Ibiza). A seis puntos de la salvación, el conjunto que dirige con solo 31 años Javi Medina acude a la cita de este sábado (21 horas) con la amenaza de Yanis Senhadji, aunque apenas acumula 21 minutos este curso por las diferentes molestias físicas que ha ido enlazando tras superar la rotura de menisco que se produjo en su primer partido como futbolista del Hércules.

Extrema juventud

El delantero hispanoargelino ha participado en los dos últimos encuentros ligueros del Betis Deportivo, así que lo natural será que vuelva a pisar la hierba de la que fue su efímera casa el pasado febrero. La extrema juventud del cuadro verdiblanco, en el que nadie sobrepasa los 22 años de edad, le está pasando factura en una competición que somete a mucha exigencia a sus competidores.

El final del torrecillismo abre ahora un proceso de cambio que debería echar a andar con un triunfo a pesar de la premura con la que Beto ha inculcado sus nuevas ideas, opuestas en lo esencial a las de su predecesor. Los nombres no cambiarán. La única duda es saber si Nico Espinosa entra de inicio o como refresco en la segunda parte. También está recuperado Sotillos, aunque el compañero de Rentero en el eje de la zaga podría ser por fin Nacho Monsalve, todo apunta a que todavía no se romperá su pareja con Bolo

La baja temperatura que se espera a la hora del encuentro, provocada por la lengua de viento del ártico que atraviesa la Península, también juega en contra de un estadio más habituado a la amabilidad del clima que a los estragos polares. La expectación es máxima. El reclamo del inicio de una nueva etapa en el banquillo local y, sobre todo, la urgencia general de que algo cambie sobre el césped de una vez tras haber perdido, a estas alturas de liga, la mitad de los partidos, es suficiente aliciente como registrar una buena entrada a pesar de jugarse en el último turno.

En las cuentas del herculanismo no cabe un susto frente a un bloque al que le cuesta ordenarse atrás, en el que solo seis futbolistas han visto puerta y ninguno más de dos veces. El triunfo daría una semana de calma... que buena falta hace.