Beto Company, entrenador del Hércules: "Espero que este sea el primer paso"

En un partido en el que la victoria era necesaria, el Hércules ha vuelto a sumar de tres. Terminada la era Torrecilla, ante el Betis B llegó el debut de Beto Company en el banquillo alicantino. Al terminar el encuentro, el técnico valenciano se ha mostrado muy feliz por el triunfo, pero no tanto por el juego desplegado sobre el césped del Rico Pérez, ya que, según él "todavía queda mucho por hacer".

"Necesitábamos ganar porque proponer cambios con la base de una victoria es mucho más sencillo. El cómo es importante, pero hoy no tanto. En la primera parte estábamos nerviosos y la presión del rival era buena. No tenemos que sumar pases por sumar, sino para encontrar ventajas. En la segunda mitad tengo la sensación de que ha habido dos partes, una hasta el 2-0 y la otra después. Estoy contento por los tres puntos y por los chicos, están contentos y liberados. Espero que este sea el primer paso", comentaba Beto Company en rueda de prensa.

Beto Company observa el partido junto a su cuerpo técnico en el banquillo. / Alex Domínguez

Arrancó como titular Jeremy de León y disputó un partido muy completo en el Rico Pérez. Sobre su figura, el técnico ha comentado que "es uno de los futbolistas más desequilibrantes de la categoría". "Tenemos que aprovecharlo, pero en este fútbol solo ir hacia delante no vale. Si quieres estar en este equipo tienes que cumplir, hoy tenía que trabajar y si no lo hubiese hecho, habría salido en la foto. Nadie quiere salir en la foto. Estoy muy contento con el partido ofensivo de Jeremy, pero todavía más con su capacidad de pelea. Ha dado una muy buena versión, pero creemos que todavía puede ir a más".

Respecto a los delanteros, Beto ha alabado el nivel, tanto de Slavy como de Fran Sol, hoy ausente por sanción. Según el técnico, la confianza en ambos es máximo y en el momento en el que se quiten la presión, los goles van a llegar. "A partir de ahí, tenemos que acercarles al gol y ponerlos en situaciones favorables. Han marcado en todos sus equipos y el Hércules no va a ser una excepción".

"Sí en cuatro días conseguimos todo lo que queremos me dedicaría a la magia, no al fútbol" Beto Company — Entrenador del Hércules

"Sí en cuatro días conseguimos todo lo que queremos me dedicaría a la magia, no al fútbol. Ha habido fases donde hemos sido capaces de hacer buen fútbol. Me ha gustado que, de los 90 minutos, hemos estado 70 tirando presiones altas. Son situaciones complejas ante chicos jóvenes con mucha calidad. Hoy los centrales han hecho un partido descomunal, han sido capaces de corregir muchas situaciones de riesgo. No soy de dar notas, pero creo que hemos podido ver algunas cosas que en estos cuatro días hemos estado insistiendo", comentaba Beto Company.

En cuanto a los laterales, el nuevo técnico ha destacado su importancia dentro del equipo, señalando que son un recurso que ayuda a tener mas variantes. Además, sobre la vuelta de Nico Espinosa, ha comentado lo siguiente. "Después de una lesión larga la vuelta debe ser gradual, pero sus sensaciones son fantásticas, tanto hoy como en los entrenamientos. Entendiendo que debemos ir poco a poco, aprovecharemos el parón de Navidad para tenerlo al 100%, si no antes.

La pausa necesaria

También se ha deshecho en elogios hacia Antonio Aranda. "Con el balón en los pies es la pausa que necesitamos en ataque. En momentos determinados, es necesario darle el balón para que ponga la calma que solo él sabe poner. Nos gusta en el interior y creemos que debe jugar ahí".

Son cuatro partidos los que quedan para terminar el año, pero Beto no se pone ningún objetivo. "Ahora mismo, objetivos ninguno, pero con las dificultades que este equipo ha tenido fuera de casa, lo importante es ganar en Tarragona. Vamos a ir con todo"

"Ojala vengan los máximos a Tarragona" Beto Company — Entrenador del Hércules

"Tenemos un portero top. Ha hecho un parido completísimo de dominio del área en una categoría en la que los balones laterales son clave. Ha estado perfecto, estoy muy contento por él. Necesitamos el acierto de todos, no solo de los de arriba. Carlos es fundamental para nosotros", destaca.

"El mensaje es muy sencillo, unidad. Vamos a intentar ir todos juntos hacia delante, estamos en el mismo barco. Si va cada uno por su cuenta, somos peores, dentro del campo y fuera. Lo importante y la fortaleza de un club es que todos vayan en la misma dirección. Ojalá vengan los máximos a Tarragona", sentenciaba.