Beto Company se estrena con victoria en el Hércules (2-0)

Nueva etapa para el conjunto blanquiazul tras la destitución de Torrecilla y el fichaje de Beto company como nuevo entrenador del Hercules. El técnico valenciano sacaba su primer once ofensivo al Rico Pérez: Carlos Abad, Samu, Rentero, Bolo, Javi Jiménez, Mangada, Ben Hamed, Aranda, Ropero, Jeremy y Slavy.

Se ha notado que el Hércules aún debe acostumbrarse al sistema nuevo y ha sufrido pérdidas en los primeros minutos de juego. El rival de hoy, el filial del Real Betis, ha intentado atosigar al Hércules en los primeros compases hasta que se han acomodado en el campo. Poco a poco los de Beto han ido despertando y una gran jugada de Samu por la banda ha sido culminada por un excelso Ropero que no ha fallado a su cita con el gol.

Otro de los hombres del partido ha sido Jeremy de León, que ha estado completamente eléctrico durante todo el partido y en la segunda mitad se ha anticipado en el área para provocar un penalti que ha tenido que señalar el FVS, que por fin favorece al Hércules en una situación así. El puertorriqueño le ha cedido el penalti a Slavy para que el búlgaro estrene su casillero de goles en el conjunto blanquiazul tras 13 jornadas.

En general, partido serio del Hércules ante un Betis Deportivo que no ha ofrecido resistencia. Tres puntos importantes en el estreno de Beto Company y ahora a pensar en Tarragona para poder ganar fuera de casa de una vez por todas.