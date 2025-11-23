Beto entra en el exclusivo club de entrenadores que debutan con victoria en el Hércules

En medio de una noche gélida, sin firmar un partido brillante, sin tener enfrente a un rival de enjundia, potente, pero pasando a formar parte de la historia del Hércules que se escribe con letras apagadas, más pequeñas, esa que se adhiere automáticamente a la estadística para que tu nombre se recuerde de forma más o menos recurrente, aunque solo sea en pequeñas noticias de apariencia irrelevante... como esta.

Beto Company, con su victoria frente al filial del Betis del sábado, conseguida sin alardes, en un ejercicio arriesgado de ruptura drástica con el pasado reciente, liga su destino al exclusivo (por pequeño) club de entrenadores que han logrado debutar con victoria después de una destitución, siendo el remplazo. El técnico valenciano es el cuarto que lo logra desde que la SAD propiedad de la familia Ortiz fue expulsada del fútbol profesional fruto de su caída a la extinta Segunda B en junio de 2014.

Solo en este periodo, once años, han ocupado el banquillo local del Rico Pérez 21 preparadores, 107 desde la fundación del equipo blanquiazul hace más de un siglo... así que la efeméride es sustancial porque tiene el valor añadido de haberlo conseguido con la herencia recibida, asumiendo el proyecto de otro, sin haber decidido nada más que el estilo y la alineación sin apenas tiempo más que para memorizar los nombres de los futbolistas sobre los que te toca mandar de aquí en adelante.

Tercero en la última década

Nadie había logrado permanecer tanto tiempo como Rubén Torrecilla en el cargo desde los años 70, y aunque todos los estrenos son complicados, siempre es más sencillo hacerlo cuando todo está a tu gusto, cuando eres tú quien tutela la confección del equipo. El preparador extremeño arrancó el curso que terminó en el último ascenso en la historia blanquiazul ganando (1-0, al Espanyol B).

Sin embargo, estadísticamente, los relevos en el cuerpo técnico herculano pocas veces han tenido un efecto inmediato, aunque los dos últimos precedentes puedan indicar lo contrario. Lolo Escobar, elegido tras el despido de Ángel Rodríguez, le ganó al Deportivo Aragón (3-1) en el curso 2022-23, curiosamente, otro filial... que es a lo que vive condenada la entidad desde hace demasiado tiempo.

Beto Company observa un monitor desde su asiento en el banquillo del Hércules, en su debut. / Alex Domínguez

Antes de este triunfo, cinco entrenadores incorporados como solución de emergencia para revertir malas dinámicas habían sido incapaces de asumir el reto con una victoria en su primer encuentro al frente de la plantilla.

Josip Visnjic, que debutó con un triunfo ante el filial del Zaragoza (0-3), fue otra excepción. Lo hizo en el tramo final del campeonato 2017-2018. El serbio suplió al "verdugo" de Torrecilla hace una semana exacta, a Claudio Barragán, quien a su vez había relevado a Gustavo Siviero y que solo pudo arrancar un empate en su estreno, en Formentera (1-1).

Mala costumbre

Dos ejercicios después, en la 2019-2020, se vivieron dos cambios en el banquillo a mitad de campeonato. Primero fue Alejandro Esteve, que siendo ayudante se quedó con la plaza de quien era su jefe inmediato entonces, David Cubillo, para quien Abde era invisible. Dos semanas después, el segundo transformado de primero por Carmelo del Pozo fue apartado para dar entrada a Manolo Díaz. Los dos debutaron con tablas, el primer en Alicante frente al Mestalla (1-1) y el segundo en Los Arcos, contra el Orihuela, con idéntico resultado.

Tampoco arrancaron mejor los tres entrenadores contratados como revulsivo durante el confinado curso 2019-2020, en el que el descenso a Tercera División estaba cantado de no haber sido por el estallido de la pandemia de covid-19, que dejó inacabada la campaña. Jesús Muñoz perdió en Llagostera (1-0), Vicente Mir ante el Badalona (1-2) y Antonio Moreno, ya en la segunda vuelta, igualó con el Llagostera (0-0). Además, José Végar, técnico interino durante una sola jornada, perdió con el Orihuela (1-3).

Manolo Herrero también logró estrenarse con triunfo como sustituto de Pacheta en el Hércules. / Crla Cortés

El infortunio de los entrenadores debutantes elegidos como revulsivos también se había registrado con anterioridad, en la temporada 2016-2017. Aquel curso, Carlos Luque no pudo pasar del empate ante El Prat (1-1). Tampoco Vicente Mir, en su primera etapa en el banquillo, en el ejercicio 15-16, tuvo el inicio soñado. Cayó ante el filial del Villarreal (3-1).

Manolo Herrero, muy del gusto futbolístico de Beto Company, con quien comparte filosofía de juego, completa el selecto club de técnicos sustitutos que escriben su primer capítulo en el banquillo blanquiazul con una victoria que, en apariencia, debería facilitar el tránsito. Lo consiguió en la temporada 2014-2015. En su caso fue contra el filial del eterno adversario, el Elche Ilicitano. Se impuso 0-2 después de ocupar el hueco dejado por la destitución de Pacheta, el primer jefe de banquillo del Hércules en su estancia infinita en el fútbol de esparto.

Jeremy de León choca la mano con Carlos Mangada tras la victoria del Hércules ante el Betis B. / Alex Domínguez

Solo ha sucedido cuatro veces desde junio de 2014. De hecho, quien el sábado celebraba con el gesto aún tenso "el primer paso de muchos", no fue capaz de hacerlo en el Andorra. Allí le llevó tres semanas lograr la primera victoria tras quedarse con la responsabilidad de Ferran Costa, cesado por Gerard Piqué en la jornada 20. Terminó ascendiendo a Segunda al club del Principado. Su historia en Alicante empieza mejor... a ver cómo acaba.