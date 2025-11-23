Estalla la guerra en el Rico Pérez... otra vez

En el Hércules, los malos tiempos siempre aguardan a la vuelta de la esquina. Cada poco, la discrepancia con el modelo de gestión de la propiedad que manifiesta una parte importante de la afición estalla y la relación masa social y propietarios salta por los aires, llevándose consigo cualquier intento de tender puentes entre ambas partes. La semana de la destitución de Rubén Torrecilla, la contratación de Beto Company y el triunfo vital sobre el filial del Betis se cierra con un sector de la hinchada levantado en armas y la SAD propiedad de la familia Ortiz defendiendo su actuación la noche en la que, entre otras cosas, una de las hijas de Enrique Ortiz, la más pequeña, denunció en sus redes haber sido objeto de insultos graves solo por levantarse de su asiento.

El conflicto se recrudece y, ahora mismo, a pesar del deseo del nuevo preparador de que se imponga la paz por el bien del proyecto deportivo, lo cierto es que está lejos de solucionarse porque nadie parece dispuesto a dar su brazo a torcer. Antes del comienzo del choque contra el joven conjunto verdiblanco, la grada de animación, ubicada en una de las esquinas del Fondo Norte del Rico Pérez, estaba casi vacía, apenas una decena de seguidores permanecían sentados en ella.

Un grupo de aficonados, durante el encuentro Hércules-Betis B, en el José Rico Pérez de Alicante. / Alex Domínguez

El grueso de los hinchas que habitualmente anima al conjunto blanquiazul desde ese entorno, se marchó fuera del estadio, se ubicó en el aparcamiento, y comenzó a entonar cánticos en contra de Enrique Ortiz y su círculo más cercano que no solo se dejaron sentir dentro del campo, sino que fueron secundados por una porción sustancial de los poco más de 6.000 espectadores que se dieron cita en el inmueble esa noche gélida sabatina para presenciar en directo el debut del nuevo preparador.

Quienes protagonizaron la medida de protesta en los aledaños alegaron que les habían denegado el acceso al lugar que habitualmente alberga al segmento de público que más empuja, el que no deja de animar a lo largo de los 90 minutos. Sin embargo, el Hércules, a través de un comunicado, explica que en ningún momento se prohibió el ingreso a nadie, sino que se procedió a exigir el carné de socio a todos los que se disponían a acceder a un emplazamiento para el que nunca, hasta ese momento, en las seis jornadas anteriores disputadas en Alicante, les habían puesto restricciones.

COMUNICADO DEL HÉRCULES CF El Hércules CF desea informar a sus abonados y aficionados sobre los hechos ocurridos en el José Rico Pérez en el último encuentro disputado este 22 de noviembre, con el fin de garantizar la transparencia y el adecuado conocimiento de la situación. Recordamos que, conforme al Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte: ● Artículo 17.2: Los espectadores deben ocupar las localidades que correspondan a su billete o abono. ● Artículo 17.3: Cada espectador debe conservar su entrada o abono y presentarlo cuando sea requerido por personal del organizador o por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En la entrada al estadio, se solicitó el abono de temporada, como en cualquier recinto en el cual se desarrollen actividades con asistencia de público. Al comprobarse que algunos de estos abonos no pertenecían a la zona de la Grada de Animación, se les informó de que debían volver a sus localidades habituales. Tras esta indicación, un grupo de aficionados decidió no acceder a su zona habitual por voluntad propia y se desplazó hacia la zona situada detrás de la portería de Fondo Norte, ocupando espacios ya asignados a otros abonados. Además, el Hércules CF quiere poner en conocimiento de su masa social que la zona de la Grada de Animación permaneció abierta en todo momento y funcionando con total normalidad, del mismo modo que en cualquier otro partido. Por tanto, la decisión de no acceder a la zona correspondiente fue voluntad exclusiva de quienes optaron por desplazarse a otra área del estadio. Siguiendo los protocolos establecidos, los miembros de seguridad privada y los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad destacados en el Estadio intervinieron para restablecer la situación. Tras no atender a las instrucciones del Coordinador de Policía, se procedió a la identificación y salida del José Rico Pérez de quienes no cumplieron las indicaciones. Una vez en el exterior, se produjeron incidentes que afectaron a la zona próxima a la Puerta 0, incluyendo el lanzamiento de objetos que supuso un riesgo para empleados que desempeñaban allí su labor. También se registraron daños materiales en motocicletas estacionadas en el perímetro del estadio.

Esa misma noche, varias de las agrupaciones que integran el colectivo de animación mostraron, empleando sus perfiles en redes sociales, su indignación con lo acaecido durante el desarrollo del encuentro. En su redacción se muestra la disconformidad con lo que ellos entendían que era una injusticia y un mal proceder del propio Hércules, dando a entender que se actuaba de esa manera para contrarrestar la corriente crítica con la propiedad.

Los colectivos Furia Herculana, Curva Sur, Frente Herculano y Renacer Blanquiazul, lanzaron un mensaje en el que denunciaban "represión" y tildaban de "actitud inaceptable" todo lo acaecido, asegurando además en su escrito conjunto que detrás de lo sucedido existía "una actitud dirigida" contra ellos para "silenciar", "vetar" y "eliminar la pasión", señalando directamente el origen del conflicto sin personalizar: "estas decisiones vienen desde arriba".

Insultos a la hija de Enrique Ortiz en el partido

En el mismo encuentro, en medio de la tensión provocada por la ausencia de seguidores en la grada de animación, se vivió un episodio lamentable en el Fondo Sur que afectó a Sofía Ortiz, la hija pequeña del empresario alicantino, presente en el estadio. Según relata ella misma a través de un comunicado en sus diferentes perfiles en redes sociales.

Comunicado emitido por Sofía Ortiz en X denunciando haber sido víctima de una agresión machista durante el Hércules-Betis B. / @sofiaortizca

De momento, el incidente solo ha sido denunciado en redes sociales por parte de afectada en una noche en la que la Policía Nacional tuvo que intervenir para sofocar diferentes tumultos, sobre todo fuera del Rico Pérez, donde, según el atestado redactado por las fuerzas de seguridad se identificó a más de una veintena de personas para que la Comisión Antiviolencia resuelva el expediente y multe, si procede, a los autores señalados por los agentes, que también acudieron a la zona de acceso de la grada de animación cuando la seguridad privada del club exigía a los presentes los carnés que acreditasen que, efectivamente, su asiento estaban dentro de una zona en la que, aunque abierta al público, si presentaba espacios precintados con cinta de seguridad de la Policía Local.

Abandono del Consejo Social

La sucesión de comunicados, las acusaciones, las aseveraciones señalando a un solo responsable, el dueño de la entidad, de un conflicto siempre latente y, sobre todo, el convencimiento por parte de una parte de la hinchada de que todo este revuelo obedecía a las protestas coreadas contra la gestión del propietario y su familia coincidiendo con los malos resultados deportivos cosechados por Rubén Torrecilla en el el arranque del curso, desencadenaron en el abandono de parte de los colectivos que integran el Consejo Social del Hércules, un órgano creado para ser lugar de encuentro, propuesta y debate del sentir de la grada.

Finalmente, fueron nueve los grupos que dejaron constancia por escrito de su renuncia a seguir en el grupo de whatsapp creado para establecer un canal de comunicación entre todas las partes, indicando con ello que, desde ese mismo instante, dejaban de formar parte del ente que preside Violeta Trives.